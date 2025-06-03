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Подрывы на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты - РИА Новости, 03.06.2025
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16:13 03.06.2025 (обновлено: 16:28 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/podryvy-2020690546.html
Подрывы на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты
Подрывы на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты - РИА Новости, 03.06.2025
Подрывы на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты
Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты, сообщила официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:13:00+03:00
2025-06-03T16:28:00+03:00
происшествия
курская область
ржд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
обрушение моста на поезд в брянской области
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр бастрыкин
светлана петренко
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко."Факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (статья 205 УК)", — сказала она.Другие заявления представителя Следственного комитета:Теракты в Брянской и Курской областях В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады, их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.
https://ria.ru/20250603/poezda-2020584413.html
курская область
россия
выгоничский район
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353
60
Заявление представителя СК по поводу подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях
Полное заявление представителя СК Светланы Петренко по поводу подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
2025-06-03T16:13
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Возобновленное движение поездов по участку ж/д путей, где обрушился мост
Поезда возобновили движение по участку ж/д путей, где обрушился мост в Брянской области, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, курская область, ржд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обрушение моста на поезд в брянской области, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр бастрыкин, светлана петренко, россия, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), выгоничский район
Происшествия, Курская область, РЖД, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Александр Бастрыкин, Светлана Петренко, Россия, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ), Выгоничский район

Подрывы на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (статья 205 УК)", — сказала она.
Другие заявления представителя Следственного комитета:
  • жертвами теракта в Брянской области стали семь человек, количество пострадавших выросло до 113, среди них есть дети;
  • террористы действовали по указанию киевского режима и максимально точно спланировали все так, чтобы под удары попали сотни мирных граждан;
  • следователи изъяли части взрывных устройств и другие вещественные доказательства;
  • допрошены свидетели, потерпевшие и сотрудники компании "РЖД";
  • организаторов и исполнителей терактов выявили и привлекли к уголовной ответственности при оперативном сопровождении ФСБ и МВД.
Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Пассажирам поездов составили рекомендации после ЧП в Брянской области
Вчера, 06:20

Теракты в Брянской и Курской областях

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали трое сотрудников поездной бригады, их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
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2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
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3 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
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4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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6 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
ПроисшествияКурская областьРЖДФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Обрушение моста на поезд в Брянской областиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр БастрыкинСветлана ПетренкоРоссияАлександр БогомазСледственный комитет России (СК РФ)Выгоничский район
 
 
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