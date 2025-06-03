https://ria.ru/20250603/podarok-2020579307.html

На Западе раскрыли, какой подарок Зеленский преподнес России

На Западе раскрыли, какой подарок Зеленский преподнес России - РИА Новости, 03.06.2025

На Западе раскрыли, какой подарок Зеленский преподнес России

Совершив теракт в отношении российских аэродромов, Владимир Зеленский полностью дискредитировал Украину и предоставил преимущество Москве на переговорах в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T02:54:00+03:00

2025-06-03T02:54:00+03:00

2025-06-03T02:54:00+03:00

россия

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Совершив теракт в отношении российских аэродромов, Владимир Зеленский полностью дискредитировал Украину и предоставил преимущество Москве на переговорах в Стамбуле — такое мнение высказала политический обозревать Клара Стателло в статье для портала L’Antidiplomatico."Украина (Атакой на аэродромы — Прим. Ред.) предоставила России важное преимущество на переговорах. Зеленский публично продемонстрировал свою готовность продолжать войну, даже ценой провоцирования опасной эскалации войны", — говорится в публикации.При этом, утверждает автор, несмотря на постоянные выпады со стороны киевского режима и попытки спровоцировать Россию на необдуманный ответ, у Зеленского получилось только еще сильнее ухудшить положение своей страны.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020531298.html

https://ria.ru/20250602/oskorblenie-2020370063.html

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россия, украина, владимир зеленский, в мире