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Песков ответил на вопрос о компромиссах со стороны России по меморандуму - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/peskov-2020649225.html
Песков ответил на вопрос о компромиссах со стороны России по меморандуму
Песков ответил на вопрос о компромиссах со стороны России по меморандуму - РИА Новости, 03.06.2025
Песков ответил на вопрос о компромиссах со стороны России по меморандуму
Вопрос возможных компромиссов по проектам меморандумов РФ и Украины является темой для переговоров с Киевом, они не могут быть публичными, заявил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:21:00+03:00
2025-06-03T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопрос возможных компромиссов по проектам меморандумов РФ и Украины является темой для переговоров с Киевом, они не могут быть публичными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это тема для переговорного процесса, вопрос для переговорного процесса, который не может осуществляться публично​", - сказал Песков журналистам на вопрос, готова ли Россия к компромиссу по каким-либо пунктам меморандума. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Как рассказал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум, стороны договорились обменяться тяжелобольными и ранеными в формате "все на всех", РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
https://ria.ru/20250603/peregovory-2020648134.html
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россия, украина, киев, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о компромиссах со стороны России по меморандуму

Песков: вопрос компромиссов со стороны РФ в меморандуме не может быть публичным

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопрос возможных компромиссов по проектам меморандумов РФ и Украины является темой для переговоров с Киевом, они не могут быть публичными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это тема для переговорного процесса, вопрос для переговорного процесса, который не может осуществляться публично​", - сказал Песков журналистам на вопрос, готова ли Россия к компромиссу по каким-либо пунктам меморандума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
08:00
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа.
Как рассказал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум, стороны договорились обменяться тяжелобольными и ранеными в формате "все на всех", РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
Переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Кремле прокомментировали итоги переговоров с Украиной в Стамбуле
13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеДмитрий ПесковВ мире
 
 
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