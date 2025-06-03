https://ria.ru/20250603/peskov-2020649225.html

Песков ответил на вопрос о компромиссах со стороны России по меморандуму

Песков ответил на вопрос о компромиссах со стороны России по меморандуму - РИА Новости, 03.06.2025

Песков ответил на вопрос о компромиссах со стороны России по меморандуму

Вопрос возможных компромиссов по проектам меморандумов РФ и Украины является темой для переговоров с Киевом, они не могут быть публичными, заявил... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:21:00+03:00

2025-06-03T13:21:00+03:00

2025-06-03T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопрос возможных компромиссов по проектам меморандумов РФ и Украины является темой для переговоров с Киевом, они не могут быть публичными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это тема для переговорного процесса, вопрос для переговорного процесса, который не может осуществляться публично​", - сказал Песков журналистам на вопрос, готова ли Россия к компромиссу по каким-либо пунктам меморандума. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Как рассказал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум, стороны договорились обменяться тяжелобольными и ранеными в формате "все на всех", РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

https://ria.ru/20250603/peregovory-2020648134.html

россия

украина

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