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Песков раскрыл подробности переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков раскрыл подробности переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
Песков раскрыл подробности переговоров России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле Россией и Украиной были достигнуты определенные договоренности, они важны и будут реализовываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:17:00+03:00
2025-06-03T13:17:00+03:00
2025-06-03T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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стамбул
дмитрий песков
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Стамбуле Россией и Украиной были достигнуты определенные договоренности, они важны и будут реализовываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле. Они важны, действительно... Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков журналистам. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Песков раскрыл подробности переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков: РФ и Украина достигли определенных договоренностей