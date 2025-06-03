https://ria.ru/20250603/peskov-2020647631.html
Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной
Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 03.06.2025
Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной
Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:14:00+03:00
2025-06-03T13:14:00+03:00
2025-06-03T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
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владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной. "Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов", - сказал Песков журналистам, комментируя второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной
Песков: тема урегулирования на Украине чрезвычайно сложна