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Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/peskov-2020647631.html
Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной
Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 03.06.2025
Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной
Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:14:00+03:00
2025-06-03T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной. "Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов", - сказал Песков журналистам, комментируя второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной

Песков: тема урегулирования на Украине чрезвычайно сложна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной.
"Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов", - сказал Песков журналистам, комментируя второй раунд переговоров между РФ и Украиной.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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