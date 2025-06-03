https://ria.ru/20250603/peskov-2020647631.html

Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной

Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 03.06.2025

Песков высказался о втором раунде переговоров между Россией и Украиной

Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:14:00+03:00

2025-06-03T13:14:00+03:00

2025-06-03T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тема урегулирования на Украине очень сложна, заявил пресс-секретарь президента РФ, говоря о втором раунде переговоров между Россией и Украиной. "Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов", - сказал Песков журналистам, комментируя второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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