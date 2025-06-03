https://ria.ru/20250603/peskov-2020647518.html

Песков ответил на вопрос, планируется ли новый контакт Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос, планируется ли новый контакт Путина и Трампа - РИА Новости, 03.06.2025

Песков ответил на вопрос, планируется ли новый контакт Путина и Трампа

Новый контакт президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может быть организован оперативно, если потребуется, пока таких... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:14:00+03:00

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2025-06-03T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новый контакт президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может быть организован оперативно, если потребуется, пока таких договоренностей нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно. Пока каких-то договоренностей нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли новый контакт лидеров России и США.

https://ria.ru/20250603/peskov-2020647319.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире