https://ria.ru/20250603/peskov-2020647518.html
Песков ответил на вопрос, планируется ли новый контакт Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос, планируется ли новый контакт Путина и Трампа - РИА Новости, 03.06.2025
Песков ответил на вопрос, планируется ли новый контакт Путина и Трампа
Новый контакт президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может быть организован оперативно, если потребуется, пока таких... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:14:00+03:00
2025-06-03T13:14:00+03:00
2025-06-03T13:14:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новый контакт президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может быть организован оперативно, если потребуется, пока таких договоренностей нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно. Пока каких-то договоренностей нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли новый контакт лидеров России и США.
https://ria.ru/20250603/peskov-2020647319.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad1b16c980e5c6e896dfefc94692e7ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос, планируется ли новый контакт Путина и Трампа
Песков: новый контакт Путина и Трампа может быть организован оперативно