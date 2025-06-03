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В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/peskov-2020647319.html
В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского
В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского
Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна, заявил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:12:00+03:00
2025-06-03T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли, потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности трехсторонней встречи Путина с Трампом и Зеленским в ближайшее время.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Зеленский
В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли, потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности трехсторонней встречи Путина с Трампом и Зеленским в ближайшее время.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир Зеленский
 
 
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