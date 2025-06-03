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В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского
В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского
Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна, заявил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:12:00+03:00
2025-06-03T13:12:00+03:00
2025-06-03T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли, потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности трехсторонней встречи Путина с Трампом и Зеленским в ближайшее время.
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В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского
Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна