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США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе
США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе - РИА Новости, 03.06.2025
США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе
США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной, американский президент Дональд Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к долгосрочному... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной, американский президент Дональд Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к долгосрочному миру, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру", - сообщила она во вторник журналистам.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html
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США, Россия, Украина, Государственный департамент США, В мире, Стамбул, Владимир Мединский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе
Госдеп: США поддерживают любые механизмы, которые приведут к долгосрочному миру