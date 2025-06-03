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Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2025
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16:55 03.06.2025 (обновлено: 17:07 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/peregovory-2020702930.html
Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник
Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2025
Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:55:00+03:00
2025-06-03T17:07:00+03:00
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украина
стамбул
специальная военная операция на украине
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (во вторник - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.Также обсуждались последние события в Сирии и Газе.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник

Фидан обсудил с Рубио итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (во вторник - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.
Также обсуждались последние события в Сирии и Газе.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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