https://ria.ru/20250603/peregovory-2020702930.html

Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник

Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2025

Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:55:00+03:00

2025-06-03T16:55:00+03:00

2025-06-03T17:07:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (во вторник - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.Также обсуждались последние события в Сирии и Газе.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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