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Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник
Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2025
Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:55:00+03:00
2025-06-03T16:55:00+03:00
2025-06-03T17:07:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудил итоги переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (во вторник - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле", - сообщил собеседник агентства.Также обсуждались последние события в Сирии и Газе.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Фидан и Рубио провели телефонный разговор, сообщил источник
Фидан обсудил с Рубио итоги переговоров России и Украины в Стамбуле