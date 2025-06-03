https://ria.ru/20250603/peregovory-2020647828.html

Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной

Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной - РИА Новости, 03.06.2025

Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги второго раунда российско-украинских переговоров. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:16:00+03:00

2025-06-03T13:16:00+03:00

2025-06-03T13:30:00+03:00

россия

украина

стамбул

дмитрий песков

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги второго раунда российско-украинских переговоров."Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверным. Но работа идет", — сказал он журналистам. По словам Пескова, тема урегулирования очень сложна и состоит из большого количества нюансов.Пресс-секретарь также отметил, что в Стамбуле удалось достичь определенных договоренностей, которые важны и будут реализовываться. Теперь Москва ожидает реакции на переданный Киеву меморандум, добавил он."Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования", — заключил представитель Кремля.Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся накануне в Стамбуле. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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