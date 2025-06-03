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Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной - РИА Новости, 03.06.2025
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13:16 03.06.2025 (обновлено: 13:30 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/peregovory-2020647828.html
Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной
Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной - РИА Новости, 03.06.2025
Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги второго раунда российско-украинских переговоров. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:16:00+03:00
2025-06-03T13:30:00+03:00
россия
украина
стамбул
дмитрий песков
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги второго раунда российско-украинских переговоров."Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверным. Но работа идет", — сказал он журналистам. По словам Пескова, тема урегулирования очень сложна и состоит из большого количества нюансов.Пресс-секретарь также отметил, что в Стамбуле удалось достичь определенных договоренностей, которые важны и будут реализовываться. Теперь Москва ожидает реакции на переданный Киеву меморандум, добавил он."Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования", — заключил представитель Кремля.Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся накануне в Стамбуле. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Специальная военная операция на Украине, В мире
Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной

Песков призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров России и Украины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги второго раунда российско-украинских переговоров.
"Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверным. Но работа идет", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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По словам Пескова, тема урегулирования очень сложна и состоит из большого количества нюансов.
Пресс-секретарь также отметил, что в Стамбуле удалось достичь определенных договоренностей, которые важны и будут реализовываться. Теперь Москва ожидает реакции на переданный Киеву меморандум, добавил он.
"Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования", — заключил представитель Кремля.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся накануне в Стамбуле. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулДмитрий ПесковВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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