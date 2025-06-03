Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной
Песков призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров России и Украины
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги второго раунда российско-украинских переговоров.
"Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверным. Но работа идет", — сказал он журналистам.
По словам Пескова, тема урегулирования очень сложна и состоит из большого количества нюансов.
Пресс-секретарь также отметил, что в Стамбуле удалось достичь определенных договоренностей, которые важны и будут реализовываться. Теперь Москва ожидает реакции на переданный Киеву меморандум, добавил он.
"Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого регулирования", — заключил представитель Кремля.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся накануне в Стамбуле. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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