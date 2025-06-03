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Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев

Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025

Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев

Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ РИА Новости, 03.06.2025

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стамбул

россия

дмитрий медведев

михаил галузин

владимир мединский

украина

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html

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стамбул, россия, дмитрий медведев, михаил галузин, владимир мединский, украина, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле