https://ria.ru/20250603/peregovory-2020606184.html
Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев
Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025
Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев
Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:40:00+03:00
2025-06-03T10:40:00+03:00
2025-06-03T10:49:00+03:00
стамбул
россия
дмитрий медведев
михаил галузин
владимир мединский
украина
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, дмитрий медведев, михаил галузин, владимир мединский, украина, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Дмитрий Медведев, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Украина, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев
Медведев: встреча в Стамбуле нужна не для компромиссного мира, а для победы РФ