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Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025
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10:40 03.06.2025 (обновлено: 10:49 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/peregovory-2020606184.html
Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев
Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025
Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев
Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:40:00+03:00
2025-06-03T10:49:00+03:00
стамбул
россия
дмитрий медведев
михаил галузин
владимир мединский
украина
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
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стамбул, россия, дмитрий медведев, михаил галузин, владимир мединский, украина, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Дмитрий Медведев, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Украина, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле нужны России для победы, заявил Медведев

Медведев: встреча в Стамбуле нужна не для компромиссного мира, а для победы РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле нужны для скорейшей победы РФ, а не для компромиссного мира на нереальных условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
Вчера, 20:54
 
СтамбулРоссияДмитрий МедведевМихаил ГалузинВладимир МединскийУкраинаВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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