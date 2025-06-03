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Эксперт назвал причины, по которым выплату пенсии могут приостановить - РИА Новости, 03.06.2025
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03:18 03.06.2025 (обновлено: 11:43 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/pensiya-2020577480.html
Эксперт назвал причины, по которым выплату пенсии могут приостановить
Эксперт назвал причины, по которым выплату пенсии могут приостановить - РИА Новости, 03.06.2025
Эксперт назвал причины, по которым выплату пенсии могут приостановить
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не получал ее шесть месяцев, не прошел вовремя медицинское переосвидетельствование или не предоставил справку РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T03:18:00+03:00
2025-06-03T11:43:00+03:00
общество
россия
игорь балынин
пенсия
пенсии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не получал ее шесть месяцев, не прошел вовремя медицинское переосвидетельствование или не предоставил справку об обучении в вузе. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Ситуации, когда выплата пенсии может быть приостановлена, зафиксированы в законе "О страховых пенсиях". В частности, такое может произойти, если гражданин, получающий пенсию лично, не делал этого в течение шести месяцев подряд."При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена", — указал эксперт.Выплату по потере кормильца могут приостановить, если гражданин достиг возраста 18 лет, окончил школу и не предоставил в Социальный фонд России справку об очном обучении в вузе или ссузе.При этом если обстоятельства, из-за которых выплата приостанавливалась, будут устранены, выплаты возобновят.
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общество, россия, игорь балынин, пенсия, пенсии
Общество, Россия, Игорь Балынин, Пенсия, Пенсии
Эксперт назвал причины, по которым выплату пенсии могут приостановить

Доцент Балынин: выплату пенсии могут приостановить, если ее не получают полгода

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина считает деньги
Женщина считает деньги - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не получал ее шесть месяцев, не прошел вовремя медицинское переосвидетельствование или не предоставил справку об обучении в вузе. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
Ситуации, когда выплата пенсии может быть приостановлена, зафиксированы в законе "О страховых пенсиях". В частности, такое может произойти, если гражданин, получающий пенсию лично, не делал этого в течение шести месяцев подряд.
«
"При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена", — указал эксперт.
Выплату по потере кормильца могут приостановить, если гражданин достиг возраста 18 лет, окончил школу и не предоставил в Социальный фонд России справку об очном обучении в вузе или ссузе.
При этом если обстоятельства, из-за которых выплата приостанавливалась, будут устранены, выплаты возобновят.
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