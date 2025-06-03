https://ria.ru/20250603/pasport-2020758456.html
В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта
В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта - РИА Новости, 03.06.2025
В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта
Полиция в Калужской области проверяет видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:37:00+03:00
2025-06-03T23:37:00+03:00
2025-06-03T23:37:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
паспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция в Калужской области проверяет видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ, сообщает УМВД по региону. Сообщается, что полиция в ходе мониторинга интернета выявила информацию, в которой сообщается о нарушении общественного порядка в торговом центре. "Кроме того, на одном из видео, размещенном вместе с публикацией, видно, как молодой человек поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Указанная информация проверяется полицейскими, устанавливается личность гражданина, а также обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250530/pasport-2019979945.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), паспорт
Происшествия, Калужская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Паспорт
В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта
Полиция в Калужской области проверяет видео, на котором мужчина сжигает паспорт