https://ria.ru/20250603/pasport-2020758456.html

В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта

В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта - РИА Новости, 03.06.2025

В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта

Полиция в Калужской области проверяет видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:37:00+03:00

2025-06-03T23:37:00+03:00

2025-06-03T23:37:00+03:00

происшествия

калужская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

паспорт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция в Калужской области проверяет видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ, сообщает УМВД по региону. Сообщается, что полиция в ходе мониторинга интернета выявила информацию, в которой сообщается о нарушении общественного порядка в торговом центре. "Кроме того, на одном из видео, размещенном вместе с публикацией, видно, как молодой человек поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Указанная информация проверяется полицейскими, устанавливается личность гражданина, а также обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250530/pasport-2019979945.html

калужская область

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происшествия, калужская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), паспорт