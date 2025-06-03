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В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта - РИА Новости, 03.06.2025
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23:37 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/pasport-2020758456.html
В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта
В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта - РИА Новости, 03.06.2025
В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта
Полиция в Калужской области проверяет видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:37:00+03:00
2025-06-03T23:37:00+03:00
происшествия
калужская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
паспорт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция в Калужской области проверяет видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ, сообщает УМВД по региону. Сообщается, что полиция в ходе мониторинга интернета выявила информацию, в которой сообщается о нарушении общественного порядка в торговом центре. "Кроме того, на одном из видео, размещенном вместе с публикацией, видно, как молодой человек поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Указанная информация проверяется полицейскими, устанавливается личность гражданина, а также обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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калужская область
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происшествия, калужская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), паспорт
Происшествия, Калужская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Паспорт
В Калужской области проверят видео со сжиганием паспорта

Полиция в Калужской области проверяет видео, на котором мужчина сжигает паспорт

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция в Калужской области проверяет видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ, сообщает УМВД по региону.
Сообщается, что полиция в ходе мониторинга интернета выявила информацию, в которой сообщается о нарушении общественного порядка в торговом центре.
"Кроме того, на одном из видео, размещенном вместе с публикацией, видно, как молодой человек поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Указанная информация проверяется полицейскими, устанавливается личность гражданина, а также обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКалужская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Паспорт
 
 
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