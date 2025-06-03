https://ria.ru/20250603/otrasl-2020727061.html

Дюков рассказал о внедрении отечественного ПО в нефтегазовую отрасль

Дюков рассказал о внедрении отечественного ПО в нефтегазовую отрасль - РИА Новости, 03.06.2025

Дюков рассказал о внедрении отечественного ПО в нефтегазовую отрасль

Нефтегазовая отрасль России уже на 84% обеспечена отечественным программным обеспечением (ПО), а большинство новых технологий имеют перспективы для выхода на... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:25:00+03:00

2025-06-03T18:25:00+03:00

2025-06-03T18:25:00+03:00

экономика

технологии

россия

александр дюков

сергей цивилев

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нефтегазовая отрасль России уже на 84% обеспечена отечественным программным обеспечением (ПО), а большинство новых технологий имеют перспективы для выхода на зарубежные рынки, заявил глава "Газпром нефти" и руководитель Индустриального центра компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" Александр Дюков. "Вся цепочка создания стоимости в отрасли - от геологоразведки до добычи - для нашего ИЦК является IT-ландшафтом, который должен быть покрыт соответствующими цифровыми двойниками и ПО. Наш IT-ландшафт только верхнего уровня включает 154 бизнес-процесса. В настоящий момент 84% этого ландшафта покрыто отечественным ПО", - сказал он во время выступления на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Дюков также напомнил, что к 2027 году российская нефтяная отрасль может стать полностью независимой от иностранного оборудования. Он отметил экспортный потенциал российских технологий. "Ряд решений уже нашли своих потребителей за рубежом. Наш подход с IT-ландшафтом, с цифровыми двойниками, соответствующим ПО, со стандартами разработки ПО, и все это делает наш подход универсальным и может быть тиражирован и в других отраслях", - добавил глава "Газпром нефти". Кроме того, по словам Дюкова, ИЦК работает над проектом "КиберТЭК", который предполагает создание цифрового двойника всей нефтянки. Проект позволит моделировать и оптимизировать решения уже на уровне отрасли для государства. Решение должно способствовать повышению прозрачности работы компаний, гибкому налогообложению, оптимизации и быстрому распространению лучших технологий. "Это, в свою очередь, должно позволить повысить объемы производства, экспортную выручку, надежность и эффективность обеспечения внутреннего рынка", - добавил он. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в прошлом году сообщал, что министерство вместе с Минфином прорабатывает возможность использования технологии цифровых двойников для определения налогового режима нефтегазовых месторождений. С их помощью власти смогут обосновывать необходимость перевода конкретного месторождения на режим налога на дополнительный доход (НДД). Проект сначала будет запущен в рамках пилота, затем технология может быть масштабирована на всю отрасль. Центры компетенций в ключевых отраслях экономики были созданы по поручению правительства РФ в 2022 году для развития технологических разработок. ИЦК "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" основан на базе рабочей группы по вопросам трансформации нефтегазового комплекса, инициированной Минэнерго. В состав ИЦК вошли крупнейшие компании ТЭК. Возглавляет работу центра глава "Газпром нефти" Дюков.

https://ria.ru/20250603/sinergiya-2020629994.html

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экономика, технологии, россия, александр дюков, сергей цивилев, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)