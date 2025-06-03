https://ria.ru/20250603/otrasl-2020727061.html
Дюков рассказал о внедрении отечественного ПО в нефтегазовую отрасль
Дюков рассказал о внедрении отечественного ПО в нефтегазовую отрасль - РИА Новости, 03.06.2025
Дюков рассказал о внедрении отечественного ПО в нефтегазовую отрасль
Нефтегазовая отрасль России уже на 84% обеспечена отечественным программным обеспечением (ПО), а большинство новых технологий имеют перспективы для выхода на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:25:00+03:00
2025-06-03T18:25:00+03:00
2025-06-03T18:25:00+03:00
экономика
технологии
россия
александр дюков
сергей цивилев
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нефтегазовая отрасль России уже на 84% обеспечена отечественным программным обеспечением (ПО), а большинство новых технологий имеют перспективы для выхода на зарубежные рынки, заявил глава "Газпром нефти" и руководитель Индустриального центра компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" Александр Дюков. "Вся цепочка создания стоимости в отрасли - от геологоразведки до добычи - для нашего ИЦК является IT-ландшафтом, который должен быть покрыт соответствующими цифровыми двойниками и ПО. Наш IT-ландшафт только верхнего уровня включает 154 бизнес-процесса. В настоящий момент 84% этого ландшафта покрыто отечественным ПО", - сказал он во время выступления на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Дюков также напомнил, что к 2027 году российская нефтяная отрасль может стать полностью независимой от иностранного оборудования. Он отметил экспортный потенциал российских технологий. "Ряд решений уже нашли своих потребителей за рубежом. Наш подход с IT-ландшафтом, с цифровыми двойниками, соответствующим ПО, со стандартами разработки ПО, и все это делает наш подход универсальным и может быть тиражирован и в других отраслях", - добавил глава "Газпром нефти". Кроме того, по словам Дюкова, ИЦК работает над проектом "КиберТЭК", который предполагает создание цифрового двойника всей нефтянки. Проект позволит моделировать и оптимизировать решения уже на уровне отрасли для государства. Решение должно способствовать повышению прозрачности работы компаний, гибкому налогообложению, оптимизации и быстрому распространению лучших технологий. "Это, в свою очередь, должно позволить повысить объемы производства, экспортную выручку, надежность и эффективность обеспечения внутреннего рынка", - добавил он. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в прошлом году сообщал, что министерство вместе с Минфином прорабатывает возможность использования технологии цифровых двойников для определения налогового режима нефтегазовых месторождений. С их помощью власти смогут обосновывать необходимость перевода конкретного месторождения на режим налога на дополнительный доход (НДД). Проект сначала будет запущен в рамках пилота, затем технология может быть масштабирована на всю отрасль. Центры компетенций в ключевых отраслях экономики были созданы по поручению правительства РФ в 2022 году для развития технологических разработок. ИЦК "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" основан на базе рабочей группы по вопросам трансформации нефтегазового комплекса, инициированной Минэнерго. В состав ИЦК вошли крупнейшие компании ТЭК. Возглавляет работу центра глава "Газпром нефти" Дюков.
https://ria.ru/20250603/sinergiya-2020629994.html
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экономика, технологии, россия, александр дюков, сергей цивилев, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Технологии, Россия, Александр Дюков, Сергей Цивилев, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нефтегазовая отрасль России уже на 84% обеспечена отечественным программным обеспечением (ПО), а большинство новых технологий имеют перспективы для выхода на зарубежные рынки, заявил глава "Газпром нефти" и руководитель Индустриального центра компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" Александр Дюков.
"Вся цепочка создания стоимости в отрасли - от геологоразведки до добычи - для нашего ИЦК является IT-ландшафтом, который должен быть покрыт соответствующими цифровыми двойниками и ПО. Наш IT-ландшафт только верхнего уровня включает 154 бизнес-процесса. В настоящий момент 84% этого ландшафта покрыто отечественным ПО", - сказал он во время выступления на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Дюков
также напомнил, что к 2027 году российская нефтяная отрасль может стать полностью независимой от иностранного оборудования.
Он отметил экспортный потенциал российских технологий. "Ряд решений уже нашли своих потребителей за рубежом. Наш подход с IT-ландшафтом, с цифровыми двойниками, соответствующим ПО, со стандартами разработки ПО, и все это делает наш подход универсальным и может быть тиражирован и в других отраслях", - добавил глава "Газпром нефти
".
Кроме того, по словам Дюкова, ИЦК работает над проектом "КиберТЭК", который предполагает создание цифрового двойника всей нефтянки. Проект позволит моделировать и оптимизировать решения уже на уровне отрасли для государства. Решение должно способствовать повышению прозрачности работы компаний, гибкому налогообложению, оптимизации и быстрому распространению лучших технологий. "Это, в свою очередь, должно позволить повысить объемы производства, экспортную выручку, надежность и эффективность обеспечения внутреннего рынка", - добавил он.
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев
в прошлом году сообщал, что министерство вместе с Минфином
прорабатывает возможность использования технологии цифровых двойников для определения налогового режима нефтегазовых месторождений. С их помощью власти смогут обосновывать необходимость перевода конкретного месторождения на режим налога на дополнительный доход (НДД). Проект сначала будет запущен в рамках пилота, затем технология может быть масштабирована на всю отрасль.
Центры компетенций в ключевых отраслях экономики были созданы по поручению правительства РФ в 2022 году для развития технологических разработок. ИЦК "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование" основан на базе рабочей группы по вопросам трансформации нефтегазового комплекса, инициированной Минэнерго. В состав ИЦК вошли крупнейшие компании ТЭК. Возглавляет работу центра глава "Газпром нефти" Дюков.