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На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 03.06.2025 (обновлено: 11:56 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html
На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы
На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025
На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы
Положение Украины ухудшится после атаки на российские аэродромы, написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:14:00+03:00
2025-06-03T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Положение Украины ухудшится после атаки на российские аэродромы, написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X. "Вы увидите, что после этой атаки &lt;...&gt; Украина получит новые тяжелые удары, ее положение ухудшится, и Зеленский будет вынужден вести переговоры со все более невыгодной позиции", — говорится в публикации. В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет. Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250603/berletik-2020595030.html
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в мире, украина, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия
На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы

Орсини: положение Украины ухудшится после атаки на российские аэродромы

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Положение Украины ухудшится после атаки на российские аэродромы, написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X.

"Вы увидите, что после этой атаки <...> Украина получит новые тяжелые удары, ее положение ухудшится, и Зеленский будет вынужден вести переговоры со все более невыгодной позиции", — говорится в публикации.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы
09:22
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.

Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы
11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссия
 
 
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