https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html

На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы

На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы - РИА Новости, 03.06.2025

На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы

Положение Украины ухудшится после атаки на российские аэродромы, написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:14:00+03:00

2025-06-03T10:14:00+03:00

2025-06-03T11:56:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Положение Украины ухудшится после атаки на российские аэродромы, написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X. "Вы увидите, что после этой атаки <...> Украина получит новые тяжелые удары, ее положение ухудшится, и Зеленский будет вынужден вести переговоры со все более невыгодной позиции", — говорится в публикации. В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет. Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250603/berletik-2020595030.html

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