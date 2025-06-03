На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы
Орсини: положение Украины ухудшится после атаки на российские аэродромы
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Положение Украины ухудшится после атаки на российские аэродромы, написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети X.
"Вы увидите, что после этой атаки <...> Украина получит новые тяжелые удары, ее положение ухудшится, и Зеленский будет вынужден вести переговоры со все более невыгодной позиции", — говорится в публикации.
"Вы увидите, что после этой атаки <...> Украина получит новые тяжелые удары, ее положение ухудшится, и Зеленский будет вынужден вести переговоры со все более невыгодной позиции", — говорится в публикации.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.