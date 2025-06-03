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В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт, заявил Орбан
В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт, заявил Орбан - РИА Новости, 03.06.2025
В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт, заявил Орбан
В Брюсселе приняли решение, что Украине надо продолжать конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T01:54:00+03:00
2025-06-03T01:54:00+03:00
2025-06-03T11:02:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 июн — РИА Новости. В Брюсселе приняли решение, что Украине надо продолжать конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну", — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook*.Венгрия, напротив, поддерживает усилия США по установлению мира, подчеркнул премьер.По его словам, Будапешту надо готовиться к тому, что "заинтересованное в продолжении войны брюссельское руководство сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию". Орбан также призвал готовиться к тому, что операции спецслужб против Венгрии и клеветнические кампании, финансируемые из-за рубежа, будут набирать обороты. Ранее венгерский премьер заявил, что Евросоюз осознал необходимость присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250602/orban-2020502286.html
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в мире, венгрия, украина, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, facebook
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Facebook
В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт, заявил Орбан
Орбан: в Брюсселе приняли решение, что Украине надо продолжать конфликт