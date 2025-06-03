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СМИ: Финляндия и Польша учат военных с учетом украинского опыта
СМИ: Финляндия и Польша учат военных с учетом украинского опыта - РИА Новости, 03.06.2025
СМИ: Финляндия и Польша учат военных с учетом украинского опыта
Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением дронов, опираясь на опыт украинского конфликта, сообщает издание Business Insider со ссылкой... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:26:00+03:00
2025-06-03T10:26:00+03:00
2025-06-03T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением дронов, опираясь на опыт украинского конфликта, сообщает издание Business Insider со ссылкой на командиров. "Финляндия и Польша… экспериментируют с новыми способами ведения войны с применением дронов", - пишет издание. Финский полковник Матти Хонко рассказал, что финские войска обучаются способам защиты от дронов, однако эта подготовка пока не включена в ежедневные тренировки. Польский бригадный генерал Михал Стшелецкий заявил изданию, что польские военные также учатся применять дроны, но им сложно подстраиваться под стремительные изменения на поле боя, которые они видят в украинском конфликте. Польский капитан Бартош Янушевский в беседе с изданием отметил, что Польша начала разрабатывать малые дроны наподобие квадрокоптеров, которые активно используются на Украине.
https://ria.ru/20250603/vsu-2020583699.html
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в мире, технологии, польша, финляндия, украина
В мире, Технологии, Польша, Финляндия, Украина
СМИ: Финляндия и Польша учат военных с учетом украинского опыта
Финляндия и Польша учат военных работе с БПЛА на основе опыта Украины