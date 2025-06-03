https://ria.ru/20250603/opyt-2020603737.html

СМИ: Финляндия и Польша учат военных с учетом украинского опыта

СМИ: Финляндия и Польша учат военных с учетом украинского опыта - РИА Новости, 03.06.2025

СМИ: Финляндия и Польша учат военных с учетом украинского опыта

Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением дронов, опираясь на опыт украинского конфликта, сообщает издание Business Insider со ссылкой... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:26:00+03:00

2025-06-03T10:26:00+03:00

2025-06-03T10:26:00+03:00

в мире

технологии

польша

финляндия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568321956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8b3a8ab9bd5ccf2ac1be208e3a45a8.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением дронов, опираясь на опыт украинского конфликта, сообщает издание Business Insider со ссылкой на командиров. "Финляндия и Польша… экспериментируют с новыми способами ведения войны с применением дронов", - пишет издание. Финский полковник Матти Хонко рассказал, что финские войска обучаются способам защиты от дронов, однако эта подготовка пока не включена в ежедневные тренировки. Польский бригадный генерал Михал Стшелецкий заявил изданию, что польские военные также учатся применять дроны, но им сложно подстраиваться под стремительные изменения на поле боя, которые они видят в украинском конфликте. Польский капитан Бартош Янушевский в беседе с изданием отметил, что Польша начала разрабатывать малые дроны наподобие квадрокоптеров, которые активно используются на Украине.

https://ria.ru/20250603/vsu-2020583699.html

https://ria.ru/20250530/rossiya-2019993249.html

польша

финляндия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, польша, финляндия, украина