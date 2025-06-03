https://ria.ru/20250603/oon-2020744280.html

В ООН прокомментировали теракты ВСУ на российской ж/д инфраструктуре

В ООН прокомментировали теракты ВСУ на российской ж/д инфраструктуре - РИА Новости, 03.06.2025

В ООН прокомментировали теракты ВСУ на российской ж/д инфраструктуре

ООН скорбит в связи гибелью "всех гражданских" в конфликте РФ и Украины, заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик на вопрос РИА... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:40:00+03:00

2025-06-03T20:40:00+03:00

2025-06-03T20:40:00+03:00

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ООН, 3 июн – РИА Новости. ООН скорбит в связи гибелью "всех гражданских" в конфликте РФ и Украины, заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик на вопрос РИА Новости о терактах Киева на железнодорожной инфраструктуре в приграничье РФ. "Мы скорбим о гибели всех гражданских лиц в этом конфликте", – сказал Дюжаррик в ответ на вопрос о том, осуждает ли генсек ООН Антониу Гутерреш соответствующие теракты Киева. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали более 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады.

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россия, киев, брянская область, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, александр богомаз, оон, в мире