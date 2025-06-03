https://ria.ru/20250603/oon-2020639013.html

Членами СБ ООН могли бы стать страны Азии и Африки, считает сенатор

Членами СБ ООН могли бы стать страны Азии и Африки, считает сенатор - РИА Новости, 03.06.2025

Членами СБ ООН могли бы стать страны Азии и Африки, считает сенатор

Новыми постоянными членами СБ ООН могли бы стать страны, представляющие интересы Азии, Африки и Латинской Америки, государств Запада там и без того достаточно,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:32:00+03:00

2025-06-03T12:32:00+03:00

2025-06-03T12:32:00+03:00

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оон

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новыми постоянными членами СБ ООН могли бы стать страны, представляющие интересы Азии, Африки и Латинской Америки, государств Запада там и без того достаточно, считает сенатор Владимир Джабаров. "Новыми постоянными участниками СБ ООН могут стать прежде всего страны, представляющие интересы Азии, Африки и Латинской Америки. Представительство Запада там и так довольно обширное", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он напомнил, что ранее скандально известная глава МИД ФРГ Анналена Бербок стала председателем Генассамблеи ООН. "То есть в год 80-летия окончания Второй мировой войны внучка нациста, которая гордится "подвигом деда", оказалась на одном из высших постов в организации, созданной странами-победителями. Произошло это потому, что право занять эту должность предоставлено Западной Европе, в частности, Германии. А канцлером там недавно стал ещё один внук нациста и реваншист Фридрих Мерц", - отметил Джабаров. По его мнению, в этом контексте по-новому выглядят некоторые предложения по реформе ООН. "Как известно, Запад хотел бы включить в состав Совета Безопасности в качестве постоянных членов Германию и Японию. Но совершенно понятно, что участие таких политиков, как Анналена Бербок, которая ставит поддержку киевского режима выше мнения немецких избирателей, не лучшим образом скажется на работе Совбеза", - написал сенатор. По его словам, нетрудно догадаться, что сейчас на новом месте она посвятит себя поддержке антироссийских резолюций и другим русофобским инициативам.

https://ria.ru/20250603/berbok-2020609257.html

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