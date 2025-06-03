"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН
BZ: Бербок стала председателем Генассамблеи с намерением стать генсеком ООН
© AP Photo / Rafiq MaqboolАнналена Бербок
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выдвижение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может быть частью ее стратегии по занятию поста генерального секретаря организации, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Символическое решение, а может быть, и нечто большее. Возможно, в конце она сама предложит кому-то занять ее место. Она не в первый раз выбирает такой путь", — говорится в материале.
По мнению автора материала, экс-глава МИД Германии хочет стать преемницей генсека ООН Антониу Гутерриша, чей срок полномочий истекает в 2026 году.
"Для Бербок это возможность заполнить вакуум власти своими идеями и вопросами, которые особенно близки ее сердцу: климат и феминизм", — говорится в материале.
Вчера Генеральная Ассамблея ООН секретным голосованием избрала Бербок председателем 80-й сессии, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид — ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари".
Сама Бербок по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех".
Как отмечал в интервью РИА Новости Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности немецкого экс-министра.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.
Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.
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