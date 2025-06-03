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"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН - РИА Новости, 03.06.2025
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03:43 03.06.2025 (обновлено: 11:29 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/oon-2020580524.html
"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН
"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН - РИА Новости, 03.06.2025
"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН
Выдвижение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может быть частью ее стратегии по занятию... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T03:43:00+03:00
2025-06-03T11:29:00+03:00
в мире
германия
анналена бербок
дмитрий полянский
антониу гутерриш
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выдвижение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может быть частью ее стратегии по занятию поста генерального секретаря организации, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Символическое решение, а может быть, и нечто большее. Возможно, в конце она сама предложит кому-то занять ее место. Она не в первый раз выбирает такой путь", — говорится в материале.По мнению автора материала, экс-глава МИД Германии хочет стать преемницей генсека ООН Антониу Гутерриша, чей срок полномочий истекает в 2026 году."Для Бербок это возможность заполнить вакуум власти своими идеями и вопросами, которые особенно близки ее сердцу: климат и феминизм", — говорится в материале.Вчера Генеральная Ассамблея ООН секретным голосованием избрала Бербок председателем 80-й сессии, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид — ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари".Сама Бербок по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех".Как отмечал в интервью РИА Новости Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности немецкого экс-министра.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.
https://ria.ru/20250506/berbok-2015199210.html
https://ria.ru/20250423/logvinov-2013037077.html
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в мире, германия, анналена бербок, дмитрий полянский, антониу гутерриш, генеральная ассамблея оон
В мире, Германия, Анналена Бербок, Дмитрий Полянский, Антониу Гутерриш, Генеральная Ассамблея ООН
"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН

BZ: Бербок стала председателем Генассамблеи с намерением стать генсеком ООН

© AP Photo / Rafiq MaqboolАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выдвижение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может быть частью ее стратегии по занятию поста генерального секретаря организации, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Символическое решение, а может быть, и нечто большее. Возможно, в конце она сама предложит кому-то занять ее место. Она не в первый раз выбирает такой путь", — говорится в материале.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Германии прокомментировали выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
6 мая, 08:22
По мнению автора материала, экс-глава МИД Германии хочет стать преемницей генсека ООН Антониу Гутерриша, чей срок полномочий истекает в 2026 году.
"Для Бербок это возможность заполнить вакуум власти своими идеями и вопросами, которые особенно близки ее сердцу: климат и феминизм", — говорится в материале.
Вчера Генеральная Ассамблея ООН секретным голосованием избрала Бербок председателем 80-й сессии, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид — ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари".
Глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Кирилл Логвинов: Бербок недостойна быть председателем Генассамблеи ООН
23 апреля, 19:30
Сама Бербок по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех".
Как отмечал в интервью РИА Новости Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности немецкого экс-министра.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.
Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.
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В миреГерманияАнналена БербокДмитрий ПолянскийАнтониу ГутерришГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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