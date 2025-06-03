https://ria.ru/20250603/oon-2020580524.html

"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН

"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН - РИА Новости, 03.06.2025

"Нечто большее": в Германии раскрыли хитрый план Бербок в ООН

Выдвижение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может быть частью ее стратегии по занятию... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T03:43:00+03:00

2025-06-03T03:43:00+03:00

2025-06-03T11:29:00+03:00

в мире

германия

анналена бербок

дмитрий полянский

антониу гутерриш

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выдвижение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может быть частью ее стратегии по занятию поста генерального секретаря организации, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Символическое решение, а может быть, и нечто большее. Возможно, в конце она сама предложит кому-то занять ее место. Она не в первый раз выбирает такой путь", — говорится в материале.По мнению автора материала, экс-глава МИД Германии хочет стать преемницей генсека ООН Антониу Гутерриша, чей срок полномочий истекает в 2026 году."Для Бербок это возможность заполнить вакуум власти своими идеями и вопросами, которые особенно близки ее сердцу: климат и феминизм", — говорится в материале.Вчера Генеральная Ассамблея ООН секретным голосованием избрала Бербок председателем 80-й сессии, в ее поддержку высказались 167 государств. Еще семь голосов получила выдвинутая ФРГ изначально экс-генсек ОБСЕ Хельги Шмид — ее фамилию, как пояснил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, вписали в бюллетени "бунтари".Сама Бербок по итогам голосования заявила, что 80-я сессия ГА ООН станет "решающим моментом" для Всемирной организации, так как она находится под огромным политическим и финансовым давлением. Бербок пообещала, что ее двери "будут всегда открыты для всех".Как отмечал в интервью РИА Новости Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности немецкого экс-министра.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи.Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.

https://ria.ru/20250506/berbok-2015199210.html

https://ria.ru/20250423/logvinov-2013037077.html

https://ria.ru/20250328/berbok-2008001239.html

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в мире, германия, анналена бербок, дмитрий полянский, антониу гутерриш, генеральная ассамблея оон