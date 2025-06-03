https://ria.ru/20250603/omsk-2020682753.html

В Омске в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В Омске в ДТП с автобусом пострадали семь человек - РИА Новости, 03.06.2025

В Омске в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Семь человек пострадали во время ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Омске, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:45:00+03:00

2025-06-03T15:45:00+03:00

2025-06-03T15:45:00+03:00

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ОМСК, 3 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали во время ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Омске, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным ведомства, 55-летний водитель автобуса при перестроении столкнулся с Ford Focus. В результате ДТП пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка. "Медицинская помощь понадобилась семи пассажирам автобуса: двум женщинам 1995 года рождения, женщинам 1962 и 1964 годов рождения, мужчине 1996 года рождения, юноше 2006 года рождения и девочке 2008 года рождения", – сообщили в пресс-службе УМВД. В момент ДТП в салоне автобуса находились 25 пассажиров. СУ СК РФ по Омской области организована проверка по статье 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров".

https://ria.ru/20250214/omsk-1999284807.html

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происшествия, россия, омск, омская область, ford motor, следственный комитет россии (ск рф)