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При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/obstrel-2020689566.html
При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека
При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 03.06.2025
При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека
В результате ударов БПЛА ВСУ по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам пострадали три мирных жителя, все они госпитализированы, говорится в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:09:00+03:00
2025-06-03T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
старобельск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. В результате ударов БПЛА ВСУ по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам пострадали три мирных жителя, все они госпитализированы, говорится в Telegram-канале администрации главы ЛНР. Одна из атак ВСУ произошла в Сватово, где с украинского БПЛА был сброшен боеприпас на находящихся возле магазина мирных граждан, в результате два человека были ранены. Другая атака произошла на трассе Старобельск - Сватово, где ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю – ранен водитель. "Он уже находится в медицинском учреждении, ему оказывается помощь", - добавляется в сообщении. Также отмечается, что БПЛА атаковали здание администрации Сватовского муниципального округа и МФЦ, повреждены остекление и кровля, был сброшен боеприпас вблизи здания администрации города Кременная. Пострадавших в результате этих атак нет.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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сватово
луганская народная республика
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сватово, луганская народная республика, старобельск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Старобельск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека

Три человека пострадали в ЛНР во вторник в результате атак БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. В результате ударов БПЛА ВСУ по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам пострадали три мирных жителя, все они госпитализированы, говорится в Telegram-канале администрации главы ЛНР.
Одна из атак ВСУ произошла в Сватово, где с украинского БПЛА был сброшен боеприпас на находящихся возле магазина мирных граждан, в результате два человека были ранены.
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Другая атака произошла на трассе Старобельск - Сватово, где ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю – ранен водитель. "Он уже находится в медицинском учреждении, ему оказывается помощь", - добавляется в сообщении.
Также отмечается, что БПЛА атаковали здание администрации Сватовского муниципального округа и МФЦ, повреждены остекление и кровля, был сброшен боеприпас вблизи здания администрации города Кременная. Пострадавших в результате этих атак нет.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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