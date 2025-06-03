https://ria.ru/20250603/obstrel-2020689566.html

При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека

При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 03.06.2025

При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека

В результате ударов БПЛА ВСУ по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам пострадали три мирных жителя, все они госпитализированы, говорится в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:09:00+03:00

2025-06-03T16:09:00+03:00

2025-06-03T16:09:00+03:00

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сватово

луганская народная республика

старобельск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. В результате ударов БПЛА ВСУ по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам пострадали три мирных жителя, все они госпитализированы, говорится в Telegram-канале администрации главы ЛНР. Одна из атак ВСУ произошла в Сватово, где с украинского БПЛА был сброшен боеприпас на находящихся возле магазина мирных граждан, в результате два человека были ранены. Другая атака произошла на трассе Старобельск - Сватово, где ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю – ранен водитель. "Он уже находится в медицинском учреждении, ему оказывается помощь", - добавляется в сообщении. Также отмечается, что БПЛА атаковали здание администрации Сватовского муниципального округа и МФЦ, повреждены остекление и кровля, был сброшен боеприпас вблизи здания администрации города Кременная. Пострадавших в результате этих атак нет.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

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сватово, луганская народная республика, старобельск, вооруженные силы украины, происшествия