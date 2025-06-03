https://ria.ru/20250603/obstrel-2020689566.html
При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека
При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека - РИА Новости, 03.06.2025
При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека
В результате ударов БПЛА ВСУ по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам пострадали три мирных жителя, все они госпитализированы, говорится в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:09:00+03:00
2025-06-03T16:09:00+03:00
2025-06-03T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. В результате ударов БПЛА ВСУ по Сватовскому и Кременскому муниципальным округам пострадали три мирных жителя, все они госпитализированы, говорится в Telegram-канале администрации главы ЛНР. Одна из атак ВСУ произошла в Сватово, где с украинского БПЛА был сброшен боеприпас на находящихся возле магазина мирных граждан, в результате два человека были ранены. Другая атака произошла на трассе Старобельск - Сватово, где ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю – ранен водитель. "Он уже находится в медицинском учреждении, ему оказывается помощь", - добавляется в сообщении. Также отмечается, что БПЛА атаковали здание администрации Сватовского муниципального округа и МФЦ, повреждены остекление и кровля, был сброшен боеприпас вблизи здания администрации города Кременная. Пострадавших в результате этих атак нет.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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сватово, луганская народная республика, старобельск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Старобельск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в ЛНР пострадали три человека
Три человека пострадали в ЛНР во вторник в результате атак БПЛА ВСУ