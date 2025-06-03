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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/obstrel-2020604482.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 03.06.2025
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области сотней снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:28:00+03:00
2025-06-03T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
ракитянский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области сотней снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 63 беспилотниками, из них 14 дронов были сбиты. Пострадали четыре мирных жителя, все получают амбулаторное лечение. Кроме того, за медпомощью обратилась женщина, пострадавшая в Ракитянском районе 1 июня. Различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях, технологическом оборудовании, объекте связи и 14 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский, Хотмыжск, сёлам Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 35 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников… В посёлке Хотмыжск в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию частного дома ранен мужчина… В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 59 боеприпасов, и атакам 11 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 9 населенным пунктам совершены атаки 12 беспилотников, при детонации дрона пострадал мирный житель. В Борисовском районе по селу Берёзовка с беспилотников сброшены два взрывных устройства. В Валуйском округе шесть населенных пунктов атакованы 10 дронами. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 3 беспилотников. В Шебекинском округе по городу Шебекино и 7 селам выпущено 2 артснаряда и совершены атаки 14 дронов. В районе села Доброе FPV-дрон атаковал движущуюся автомобиль, ранены двое мужчин. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, украина, ракитянский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область сотней боеприпасов за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области сотней снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов в семи приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 63 беспилотниками, из них 14 дронов были сбиты. Пострадали четыре мирных жителя, все получают амбулаторное лечение. Кроме того, за медпомощью обратилась женщина, пострадавшая в Ракитянском районе 1 июня. Различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях, технологическом оборудовании, объекте связи и 14 транспортных средствах.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский, Хотмыжск, сёлам Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 35 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников… В посёлке Хотмыжск в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию частного дома ранен мужчина… В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 59 боеприпасов, и атакам 11 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 9 населенным пунктам совершены атаки 12 беспилотников, при детонации дрона пострадал мирный житель. В Борисовском районе по селу Берёзовка с беспилотников сброшены два взрывных устройства. В Валуйском округе шесть населенных пунктов атакованы 10 дронами. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 3 беспилотников. В Шебекинском округе по городу Шебекино и 7 селам выпущено 2 артснаряда и совершены атаки 14 дронов. В районе села Доброе FPV-дрон атаковал движущуюся автомобиль, ранены двое мужчин.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРакитянский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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