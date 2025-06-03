Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/obstrel-2020600365.html
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.06.2025
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате украинских обстрелов села Челбурда в Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 34... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:07:00+03:00
2025-06-03T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
ГЕНИЧЕСК, 3 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате украинских обстрелов села Челбурда в Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 34 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "Два мирных жителя пострадали в Челбурде в результате обстрелов ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Каховка, Днепряны, Алешки, Челбурда, Саги, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (река), каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Происшествия
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя

Два жителя херсонского села Челбурда ранены в результате обстрела ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 3 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате украинских обстрелов села Челбурда в Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 34 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Два мирных жителя пострадали в Челбурде в результате обстрелов ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Каховка, Днепряны, Алешки, Челбурда, Саги, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДнепр (река)КаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала