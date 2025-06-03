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При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя

При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.06.2025

При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате украинских обстрелов села Челбурда в Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 34... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:07:00+03:00

2025-06-03T10:07:00+03:00

2025-06-03T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

днепр (река)

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 3 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате украинских обстрелов села Челбурда в Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 34 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "Два мирных жителя пострадали в Челбурде в результате обстрелов ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Каховка, Днепряны, Алешки, Челбурда, Саги, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

каховка

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вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (река), каховка, происшествия