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При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 03.06.2025
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате украинских обстрелов села Челбурда в Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 34... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:07:00+03:00
2025-06-03T10:07:00+03:00
2025-06-03T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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каховка
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ГЕНИЧЕСК, 3 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате украинских обстрелов села Челбурда в Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла 34 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "Два мирных жителя пострадали в Челбурде в результате обстрелов ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Каховка, Днепряны, Алешки, Челбурда, Саги, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (река), каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Происшествия
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали два мирных жителя
Два жителя херсонского села Челбурда ранены в результате обстрела ВСУ