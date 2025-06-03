https://ria.ru/20250603/obstrel-2020574149.html

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.06.2025

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T00:16:00+03:00

2025-06-03T00:16:00+03:00

2025-06-03T00:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении. Всего выпущено 43 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, сведений о пострадавших среди мирных жителей не поступало. За предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.

https://ria.ru/20250603/bespilotnik-2020573859.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика