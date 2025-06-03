https://ria.ru/20250603/obelisk-2020609503.html
СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах
СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах - РИА Новости, 03.06.2025
СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах
В Мытищах несколько подростков повредили обелиск Воину-освободителю, на это обратили внимание следователи, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:53:00+03:00
2025-06-03T10:53:00+03:00
2025-06-03T12:36:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
мытищи
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020608988_199:0:1397:674_1920x0_80_0_0_2770789a4f44e801140a6bfe04598b43.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Мытищах несколько подростков повредили обелиск Воину-освободителю, на это обратили внимание следователи, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. "Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)", — говорится в пресс-релизе. На записи видно, как несколько детей в присутствии взрослого играют около обелиска, топчут газон, садятся на мемориальную плиту и пытаются оторвать от нее буквы. Следователи устанавливают все обстоятельства и участников инцидента.
https://ria.ru/20250430/vandaly-2014254542.html
мытищи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020608988_348:0:1247:674_1920x0_80_0_0_ce8ea07bc18ea6fb8ce56a7ac96184d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мытищи, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Мытищи, Россия, Происшествия
СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах
СК завел дело на подростков, осквернивших обелиск Воину-освободителю в Мытищах