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СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах - РИА Новости, 03.06.2025
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10:53 03.06.2025 (обновлено: 12:36 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/obelisk-2020609503.html
СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах
СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах - РИА Новости, 03.06.2025
СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах
В Мытищах несколько подростков повредили обелиск Воину-освободителю, на это обратили внимание следователи, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. РИА Новости, 03.06.2025
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следственный комитет россии (ск рф)
мытищи
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Мытищах несколько подростков повредили обелиск Воину-освободителю, на это обратили внимание следователи, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. "Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)", — говорится в пресс-релизе. На записи видно, как несколько детей в присутствии взрослого играют около обелиска, топчут газон, садятся на мемориальную плиту и пытаются оторвать от нее буквы. Следователи устанавливают все обстоятельства и участников инцидента.
https://ria.ru/20250430/vandaly-2014254542.html
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следственный комитет россии (ск рф), мытищи, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Мытищи, Россия, Происшествия
СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах

СК завел дело на подростков, осквернивших обелиск Воину-освободителю в Мытищах

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПодростки повредили обелиск "Воин-освободитель" в Мытищах
Подростки повредили обелиск Воин-освободитель в Мытищах - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Подростки повредили обелиск "Воин-освободитель" в Мытищах
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Мытищах несколько подростков повредили обелиск Воину-освободителю, на это обратили внимание следователи, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.
"Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)", — говорится в пресс-релизе.
На записи видно, как несколько детей в присутствии взрослого играют около обелиска, топчут газон, садятся на мемориальную плиту и пытаются оторвать от нее буквы. Следователи устанавливают все обстоятельства и участников инцидента.
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Следственный комитет России (СК РФ)МытищиРоссияПроисшествия
 
 
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