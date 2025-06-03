https://ria.ru/20250603/obelisk-2020609503.html

СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах

СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах - РИА Новости, 03.06.2025

СК возбудил дело против подростков, осквернивших обелиск в Мытищах

В Мытищах несколько подростков повредили обелиск Воину-освободителю, на это обратили внимание следователи, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Мытищах несколько подростков повредили обелиск Воину-освободителю, на это обратили внимание следователи, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. "Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)", — говорится в пресс-релизе. На записи видно, как несколько детей в присутствии взрослого играют около обелиска, топчут газон, садятся на мемориальную плиту и пытаются оторвать от нее буквы. Следователи устанавливают все обстоятельства и участников инцидента.

https://ria.ru/20250430/vandaly-2014254542.html

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следственный комитет россии (ск рф), мытищи, россия, происшествия