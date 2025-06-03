https://ria.ru/20250603/neyroset-2020638792.html

"Роскосмос" хочет отправить нейросеть GigaChat на МКС

"Роскосмос" хочет отправить нейросеть GigaChat на МКС - РИА Новости, 03.06.2025

"Роскосмос" хочет отправить нейросеть GigaChat на МКС

"Роскосмос" хочет отправить нейросеть Сбербанка GigaChat для помощи космонавтам на Международную космическую станцию осенью, сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:31:00+03:00

2025-06-03T12:31:00+03:00

2025-06-03T12:34:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. "Роскосмос" хочет отправить нейросеть Сбербанка GigaChat для помощи космонавтам на Международную космическую станцию осенью, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. "Хотел бы поблагодарить "Сбер", Германа Оскаровича Грефа за то, что они делают... прямой ассист космонавта. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС. У нас следующий пилотируемый пуск осенью, а через один - в марте. То бишь мы подумаем, попробуем к осени успеть", - сказал Баканов на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР-2025"). Он добавил, что в сотрудничестве со "Сбером" "Роскосмос" использует искусственный интеллект для улучшения разрешения космических снимков. Уже испытаны технологии, позволяющие поднять его с одного метра до 0,5 метра. Говоря об использовании цифровых средств в космической отрасли, Баканов рассказал, что PLM (Product lifetime management, система управления жизненным циклом продукта) Российской орбитальной станции (РОС) идёт на отечественном продукте T-FLEX.Кроме того, математическое моделирование применяется в двигателестроении. Цикл испытаний ракетных двигателей, по его словам, может включать до девяти прожигов. Математическое моделирование позволяет сократить это количество до 3-4.В марте Сбербанк представил второе поколение своей нейросети - GigaChat 2.0.

https://ria.ru/20250603/standart-2020637274.html

https://ria.ru/20250424/uchenyj-2013107179.html

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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, сбербанк россии, сбер, технологии