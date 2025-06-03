https://ria.ru/20250603/neyroset-2020587692.html

В Росприроднадзоре узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии

В Росприроднадзоре узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии - РИА Новости, 03.06.2025

В Росприроднадзоре узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии

Росприроднадзор и Высшая школа экономики провели тестирование и узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии, отечественные разработки от "Яндекса" и... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:58:00+03:00

2025-06-03T07:58:00+03:00

2025-06-03T07:58:00+03:00

общество

технологии

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

яндекс

сбер

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росприроднадзор и Высшая школа экономики провели тестирование и узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии, отечественные разработки от "Яндекса" и "Сбера" заняли последние места в рейтинге, заявила в интервью РИА Новости руководитель надзорной службы Светлана Радионова. Она рассказала, что ведомство может стать первой надзорной службой в России, применяющей в работе искусственный интеллект, нейросети уже помогают вычислять должников, не выплативших экологический сбор. "Вместе с Высшей школой экономики Росприроднадзор провел уникальное верифицированное тестирование нейросетей. Мы выяснили, какой инструмент более "образованный" в вопросах экологического спектра, какой - менее, и составили рейтинг моделей искусственного интеллекта по соответствию требованиям", - сказала Радионова. Она отметила, что отечественные разработки от "Яндекса" и "Сбера" заняли последние - четвёртое и пятое места. "Я уверена, что компании правильно воспользуются этим сигналом. Мы будем обновлять рейтинг каждые полгода и публиковать результаты… Мы хотим, чтобы "Яндекс" или "Сбер" настолько развили экологические навыки своих моделей, чтобы те стали для нас единым окном", - добавила глава ведомства.

https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020582588.html

https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020576779.html

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общество, технологии, россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), яндекс, сбер