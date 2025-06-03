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В Росприроднадзоре узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии - РИА Новости, 03.06.2025
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07:58 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/neyroset-2020587692.html
В Росприроднадзоре узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии
В Росприроднадзоре узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии - РИА Новости, 03.06.2025
В Росприроднадзоре узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии
Росприроднадзор и Высшая школа экономики провели тестирование и узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии, отечественные разработки от "Яндекса" и... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T07:58:00+03:00
2025-06-03T07:58:00+03:00
общество
технологии
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
яндекс
сбер
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росприроднадзор и Высшая школа экономики провели тестирование и узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии, отечественные разработки от "Яндекса" и "Сбера" заняли последние места в рейтинге, заявила в интервью РИА Новости руководитель надзорной службы Светлана Радионова. Она рассказала, что ведомство может стать первой надзорной службой в России, применяющей в работе искусственный интеллект, нейросети уже помогают вычислять должников, не выплативших экологический сбор. "Вместе с Высшей школой экономики Росприроднадзор провел уникальное верифицированное тестирование нейросетей. Мы выяснили, какой инструмент более "образованный" в вопросах экологического спектра, какой - менее, и составили рейтинг моделей искусственного интеллекта по соответствию требованиям", - сказала Радионова. Она отметила, что отечественные разработки от "Яндекса" и "Сбера" заняли последние - четвёртое и пятое места. "Я уверена, что компании правильно воспользуются этим сигналом. Мы будем обновлять рейтинг каждые полгода и публиковать результаты… Мы хотим, чтобы "Яндекс" или "Сбер" настолько развили экологические навыки своих моделей, чтобы те стали для нас единым окном", - добавила глава ведомства.
https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020582588.html
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общество, технологии, россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), яндекс, сбер
Общество, Технологии, Россия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Яндекс, Сбер
В Росприроднадзоре узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии

Росприроднадзор: нейросети из России попали в конец рейтинга по знаниям экологии

© Depositphotos.com / GorodenkoffУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Depositphotos.com / Gorodenkoff
Ученые в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росприроднадзор и Высшая школа экономики провели тестирование и узнали, какие нейросети "умнее" в сфере экологии, отечественные разработки от "Яндекса" и "Сбера" заняли последние места в рейтинге, заявила в интервью РИА Новости руководитель надзорной службы Светлана Радионова.
Она рассказала, что ведомство может стать первой надзорной службой в России, применяющей в работе искусственный интеллект, нейросети уже помогают вычислять должников, не выплативших экологический сбор.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства
04:51
"Вместе с Высшей школой экономики Росприроднадзор провел уникальное верифицированное тестирование нейросетей. Мы выяснили, какой инструмент более "образованный" в вопросах экологического спектра, какой - менее, и составили рейтинг моделей искусственного интеллекта по соответствию требованиям", - сказала Радионова.
Она отметила, что отечественные разработки от "Яндекса" и "Сбера" заняли последние - четвёртое и пятое места.
"Я уверена, что компании правильно воспользуются этим сигналом. Мы будем обновлять рейтинг каждые полгода и публиковать результаты… Мы хотим, чтобы "Яндекс" или "Сбер" настолько развили экологические навыки своих моделей, чтобы те стали для нас единым окном", - добавила глава ведомства.
Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Росприроднадзор может стать первой надзорной службой, применяющей ИИ
01:37
 
ОбществоТехнологииРоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЯндексСбер
 
 
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