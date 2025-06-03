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В Нефтеюганске подросток совершил серию поджогов автомобилей

В Нефтеюганске подросток совершил серию поджогов автомобилей - РИА Новости, 03.06.2025

В Нефтеюганске подросток совершил серию поджогов автомобилей

Подросток, послушав телефонных мошенников, совершил серию поджогов автомобилей в Нефтеюганске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:23:00+03:00

2025-06-03T07:23:00+03:00

2025-06-03T08:12:00+03:00

происшествия

нефтеюганск

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ирина волк

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подросток, послушав телефонных мошенников, совершил серию поджогов автомобилей в Нефтеюганске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Под воздействием телефонных мошенников 16-летний подросток совершил серию поджогов автомобилей и был задержан моими коллегами из уголовного розыска ОМВД России по городу Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Теперь школьнику грозит уголовное преследование", - написала она в Telegram-канале. Отмечается, что в нефтеюганскую полицию поступило четыре сообщения о возгорании автомобилей в разных микрорайонах города: три иномарки получили значительные повреждения, а владельцу четвертого автомобиля удалось спасти свое транспортное средство от огня. При этом осмотр мест происшествий и изъятые вещественные доказательства указывали на умышленные поджоги. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемым оказался девятиклассник из Нефтеюганска. Когда злоумышленника задержали, он рассказал, что поджог автомобилей совершил в соответствии с полученными по телефону указаниями. Молодому человеку позвонила неизвестная, которая представилась заведующей его школы, и попросила прислать фотографию паспорта, следом в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Звонивший заверил подростка, что из-за взлома аккаунта на портале "Госуслуги" необходимо перевести денежные средства на "безопасный счет". Поверив незнакомцу, юноша перевел 200 тысяч рублей с банковского счета матери. После этого ему сообщили, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации, поэтому его маму и сестру могут арестовать, и чтобы этого избежать, необходимо следовать дальнейшим указаниям. Затем школьнику поступило задание о поиске автомобилей с патриотической символикой, которые необходимо поджечь. Мошенники убедили девятиклассника в том, что после выполнения этого поручения родные останутся на свободе. Парень приобрел в одном из магазинов города легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею транспортные средства и поджег зажигалкой. Две машины удалось потушить неравнодушным гражданам до приезда пожарных, никто не пострадал. "Следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Одна из санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20250321/podzhog-2006340060.html

https://ria.ru/20240819/podzhogi-1967034588.html

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Кадры с подростком, устроившим серию поджогов автомобилей в Нефтеюганске Подросток в Нефтеюганске устроил серию поджогов автомобилей, послушав телефонных мошенников, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Серьезно повреждены три иномарки, еще одну машину оперативно спас ее владелец. Поджигателя задержали, он рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась заведующей его школы и попросила прислать фото паспорта. Дальше поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который сказал юноше, что нужно перевести деньги на "безопасный счет" - потому что его аккаунт на "Госуслугах" взломали. Подросток перевел 200 тысяч со счета матери, после чего аферисты заявили ему, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации. Дальше его убедили в необходимости поджечь авто с патриотической символикой, чтобы родных не арестовали. 2025-06-03T07:23 true PT1M03S

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происшествия, нефтеюганск, россия, ирина волк