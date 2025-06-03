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"Ни в ЕС, ни в НАТО". Новый президент Польши озадачил Киев - РИА Новости, 03.06.2025
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08:00 03.06.2025 (обновлено: 11:14 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/navrotskiy-2020497856.html
"Ни в ЕС, ни в НАТО". Новый президент Польши озадачил Киев
"Ни в ЕС, ни в НАТО". Новый президент Польши озадачил Киев - РИА Новости, 03.06.2025
"Ни в ЕС, ни в НАТО". Новый президент Польши озадачил Киев
Оппозиционер Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов. Перевес минимальный: 50,89%. В России на него заведено уголовное дело, но и в РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:00:00+03:00
2025-06-03T11:14:00+03:00
в мире
польша
украина
россия
кароль навроцкий
владимир зеленский
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Оппозиционер Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов. Перевес минимальный: 50,89%. В России на него заведено уголовное дело, но и в адрес Украины он высказывался крайне агрессивно. О том, как будут развиваться отношения между Киевом и Варшавой, — в материале РИА Новости.Квартирный вопрос и не толькоНавроцкий — фигура скандальная. И в ходе предвыборной кампании неоднозначные моменты его биографии стали достоянием общественности.Кандидата в президенты от партии "Право и справедливость" обвиняли едва ли не в сутенерстве. Так, польское издание Onet выяснило, что в молодости, работая охранником в Гранд-отеле в Сопоте, Навроцкий приводил проституток в номера к гостям. Сам политик назвал это ложью и пообещал обратиться в суд.Еще одним поводом для споров стал инцидент на дебатах. В прямом эфире Навроцкий положил себе что-то под губу. Позже признался, что это никотиновый пауч — бестабачная никотиносодержащая подушечка для рассасывания. Но журналисты посчитали, что кандидат в президенты "закинулся снюсом" — в Польше этого делать нельзя. При этом Навроцкий заявил о готовности сдать тест на употребление запрещенных веществ, если оппонент сделает то же самое.Однако самый громкий скандал с его участием связан с квартирным вопросом. Навроцкий говорил, что у него лишь одно жилье — в Гданьске, где он проживает вместе с семьей. Причем задекларированных квартир две. Когда на это обратили внимание журналисты, политик попытался оправдаться: жилплощадь на него якобы переписал предыдущий владелец по имени Ежи в обмен на "многолетнюю помощь". Выяснилось, что Ежи уже давно живет в доме социальной помощи.&quot;Квартирная афера пана Навроцкого плохо пахнет, — прокомментировал скандал премьер-министр Дональд Туск. — Если я правильно понимаю, пан Навроцкий должен был заботиться о пане Ежи, а озаботился его квартирой&quot;.Помимо этого, новоиспеченного президента обвиняли в связях с польским криминалитетом, неонацистами и футбольными ультрас.Гроза монументовАнтироссийские настроения Навроцкого хорошо известны. Еще в марте 2022-го, будучи главой Института национальной памяти (IPN), он призвал "наверстать упущенное" в уничтожении всех символов Советского Союза.От слов быстро перешли к делу — уже к октябрю 2023-го демонтировали около 40 монументов. Выступая во время сноса обелиска в Любнице, Навроцкий сказал, что "польские коммунисты поставили его тем, кто убивал и насиловал, уничтожал польское наследие". Помимо этого, он критиковал и саму идею памятников воинам-освободителям, заявляя, что освобождение не могли "нести те, кто сам не имел свободы".В Кремле подобные действия главы IPN прокомментировали однозначно. Дмитрий Песков назвал заявление Навроцкого ложью и попыткой провоцировать ненависть к русским. А в феврале 2024-го в России на него завели уголовное дело. После этого польские власти даже выдали Навроцкому разрешение на оружие."Вряд ли стоит ожидать улучшения отношений с человеком, который объявлен в розыск в России в связи со сносом памятников нашим героям, — отметил в беседе с РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. — Однако сегодня довольно сложно найти в Польше популярного политика, который говорил бы о сотрудничестве с Москвой".И украинцам досталосьВ Киеве едва ли обрадовались его победе — Украине он симпатизирует не больше, чем России. Навроцкий неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его политику."За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован Зеленским, — говорил кандидат в президенты в апреле. — Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству".Помимо этого, Навроцкий обвинял Украину в неравной конкуренции с польскими фермерами. Досталось и беженцам."Я считаю, что те украинцы, которые не работают, не создают ВВП Польши, не должны пользоваться такой же социальной поддержкой, как граждане польского государства", — отмечал он. Также представитель партии "Право и справедливость" подчеркивал, что поляки будут иметь преимущество перед украинцами в получении услуг в сферах здравоохранения и образования. И обещал принять соответствующий закон.Досталось и святая святых украинского миропонимания — курсу на евроатлантическую интеграцию.&quot;Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур — ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы&quot;, — заявил Навроцкий в январе.Подобную позицию он объяснял просто: Украина до сих пор не ответила за Волынскую резню, во время которой, по его словам, ОУН-УПА* уничтожила 120 тысяч поляков. Киев, как утверждает Навроцкий, саботирует даже сотрудничество в вопросах перезахоронения жертв преступлений украинских националистов.Такое отношение может негативно сказаться на взаимодействии двух стран, считают специалисты."Для Украины ситуация достаточно сложная: понятно, что заявления Навроцкого были однозначны относительно евроинтеграции и евроатлантической интеграции Украины", — высказался эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.При этом бывший посол Польши в Киеве Яцек Ключковский подчеркнул, что реализовать свое видение внешней политики Навроцкому будет непросто."Власть в Польше принадлежит правительству, которому работать будет не сложнее, чем во время президентства Дуды", — отметил он.Однако, по его словам, результаты голосования демонстрируют, что на выборах в сейм у нынешней коалиции призрачные шансы на победу. А смена кабинета министров чревата серьезными изменениями в польской политике — как во внутренней, так и во внешней.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, польша, украина, россия, кароль навроцкий, владимир зеленский, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Украина, Россия, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
"Ни в ЕС, ни в НАТО". Новый президент Польши озадачил Киев

Польский дипломат Ключковский: Туску будет сложно выиграть выборы в сейм

© Getty Images / NurPhoto/Andrzej IwanczukКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Andrzej Iwanczuk
Кароль Навроцкий
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Оппозиционер Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов. Перевес минимальный: 50,89%. В России на него заведено уголовное дело, но и в адрес Украины он высказывался крайне агрессивно. О том, как будут развиваться отношения между Киевом и Варшавой, — в материале РИА Новости.

Квартирный вопрос и не только

Навроцкий — фигура скандальная. И в ходе предвыборной кампании неоднозначные моменты его биографии стали достоянием общественности.
Кандидата в президенты от партии "Право и справедливость" обвиняли едва ли не в сутенерстве. Так, польское издание Onet выяснило, что в молодости, работая охранником в Гранд-отеле в Сопоте, Навроцкий приводил проституток в номера к гостям. Сам политик назвал это ложью и пообещал обратиться в суд.
© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный президент Польши Кароль Навроцкий
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий
Еще одним поводом для споров стал инцидент на дебатах. В прямом эфире Навроцкий положил себе что-то под губу. Позже признался, что это никотиновый пауч — бестабачная никотиносодержащая подушечка для рассасывания. Но журналисты посчитали, что кандидат в президенты "закинулся снюсом" — в Польше этого делать нельзя. При этом Навроцкий заявил о готовности сдать тест на употребление запрещенных веществ, если оппонент сделает то же самое.
Однако самый громкий скандал с его участием связан с квартирным вопросом. Навроцкий говорил, что у него лишь одно жилье — в Гданьске, где он проживает вместе с семьей. Причем задекларированных квартир две. Когда на это обратили внимание журналисты, политик попытался оправдаться: жилплощадь на него якобы переписал предыдущий владелец по имени Ежи в обмен на "многолетнюю помощь". Выяснилось, что Ежи уже давно живет в доме социальной помощи.
«

"Квартирная афера пана Навроцкого плохо пахнет, — прокомментировал скандал премьер-министр Дональд Туск. — Если я правильно понимаю, пан Навроцкий должен был заботиться о пане Ежи, а озаботился его квартирой".

Помимо этого, новоиспеченного президента обвиняли в связях с польским криминалитетом, неонацистами и футбольными ультрас.

Гроза монументов

Антироссийские настроения Навроцкого хорошо известны. Еще в марте 2022-го, будучи главой Института национальной памяти (IPN), он призвал "наверстать упущенное" в уничтожении всех символов Советского Союза.
От слов быстро перешли к делу — уже к октябрю 2023-го демонтировали около 40 монументов. Выступая во время сноса обелиска в Любнице, Навроцкий сказал, что "польские коммунисты поставили его тем, кто убивал и насиловал, уничтожал польское наследие". Помимо этого, он критиковал и саму идею памятников воинам-освободителям, заявляя, что освобождение не могли "нести те, кто сам не имел свободы".
© Фото : Institute of National RemembranceСнос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Institute of National Remembrance
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
В Кремле подобные действия главы IPN прокомментировали однозначно. Дмитрий Песков назвал заявление Навроцкого ложью и попыткой провоцировать ненависть к русским. А в феврале 2024-го в России на него завели уголовное дело. После этого польские власти даже выдали Навроцкому разрешение на оружие.
"Вряд ли стоит ожидать улучшения отношений с человеком, который объявлен в розыск в России в связи со сносом памятников нашим героям, — отметил в беседе с РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. — Однако сегодня довольно сложно найти в Польше популярного политика, который говорил бы о сотрудничестве с Москвой".

И украинцам досталось

В Киеве едва ли обрадовались его победе — Украине он симпатизирует не больше, чем России. Навроцкий неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его политику.
"За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован Зеленским, — говорил кандидат в президенты в апреле. — Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству".
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
Помимо этого, Навроцкий обвинял Украину в неравной конкуренции с польскими фермерами. Досталось и беженцам.
"Я считаю, что те украинцы, которые не работают, не создают ВВП Польши, не должны пользоваться такой же социальной поддержкой, как граждане польского государства", — отмечал он. Также представитель партии "Право и справедливость" подчеркивал, что поляки будут иметь преимущество перед украинцами в получении услуг в сферах здравоохранения и образования. И обещал принять соответствующий закон.
Досталось и святая святых украинского миропонимания — курсу на евроатлантическую интеграцию.
«

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур — ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы", — заявил Навроцкий в январе.

Подобную позицию он объяснял просто: Украина до сих пор не ответила за Волынскую резню, во время которой, по его словам, ОУН-УПА* уничтожила 120 тысяч поляков. Киев, как утверждает Навроцкий, саботирует даже сотрудничество в вопросах перезахоронения жертв преступлений украинских националистов.
Такое отношение может негативно сказаться на взаимодействии двух стран, считают специалисты.
"Для Украины ситуация достаточно сложная: понятно, что заявления Навроцкого были однозначны относительно евроинтеграции и евроатлантической интеграции Украины", — высказался эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.
При этом бывший посол Польши в Киеве Яцек Ключковский подчеркнул, что реализовать свое видение внешней политики Навроцкому будет непросто.
"Власть в Польше принадлежит правительству, которому работать будет не сложнее, чем во время президентства Дуды", — отметил он.
Однако, по его словам, результаты голосования демонстрируют, что на выборах в сейм у нынешней коалиции призрачные шансы на победу. А смена кабинета министров чревата серьезными изменениями в польской политике — как во внутренней, так и во внешней.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Польские либералы всю ночь праздновали победу, но потом проснулись
Вчера, 08:00
 
В миреПольшаУкраинаРоссияКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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