"Ни в ЕС, ни в НАТО". Новый президент Польши озадачил Киев
Польский дипломат Ключковский: Туску будет сложно выиграть выборы в сейм
© Getty Images / NurPhoto/Andrzej IwanczukКароль Навроцкий
© Getty Images / NurPhoto/Andrzej Iwanczuk
Кароль Навроцкий
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Оппозиционер Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов. Перевес минимальный: 50,89%. В России на него заведено уголовное дело, но и в адрес Украины он высказывался крайне агрессивно. О том, как будут развиваться отношения между Киевом и Варшавой, — в материале РИА Новости.
Квартирный вопрос и не только
Навроцкий — фигура скандальная. И в ходе предвыборной кампании неоднозначные моменты его биографии стали достоянием общественности.
Кандидата в президенты от партии "Право и справедливость" обвиняли едва ли не в сутенерстве. Так, польское издание Onet выяснило, что в молодости, работая охранником в Гранд-отеле в Сопоте, Навроцкий приводил проституток в номера к гостям. Сам политик назвал это ложью и пообещал обратиться в суд.
© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный президент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий
Еще одним поводом для споров стал инцидент на дебатах. В прямом эфире Навроцкий положил себе что-то под губу. Позже признался, что это никотиновый пауч — бестабачная никотиносодержащая подушечка для рассасывания. Но журналисты посчитали, что кандидат в президенты "закинулся снюсом" — в Польше этого делать нельзя. При этом Навроцкий заявил о готовности сдать тест на употребление запрещенных веществ, если оппонент сделает то же самое.
Однако самый громкий скандал с его участием связан с квартирным вопросом. Навроцкий говорил, что у него лишь одно жилье — в Гданьске, где он проживает вместе с семьей. Причем задекларированных квартир две. Когда на это обратили внимание журналисты, политик попытался оправдаться: жилплощадь на него якобы переписал предыдущий владелец по имени Ежи в обмен на "многолетнюю помощь". Выяснилось, что Ежи уже давно живет в доме социальной помощи.
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"Квартирная афера пана Навроцкого плохо пахнет, — прокомментировал скандал премьер-министр Дональд Туск. — Если я правильно понимаю, пан Навроцкий должен был заботиться о пане Ежи, а озаботился его квартирой".
Помимо этого, новоиспеченного президента обвиняли в связях с польским криминалитетом, неонацистами и футбольными ультрас.
Гроза монументов
Антироссийские настроения Навроцкого хорошо известны. Еще в марте 2022-го, будучи главой Института национальной памяти (IPN), он призвал "наверстать упущенное" в уничтожении всех символов Советского Союза.
От слов быстро перешли к делу — уже к октябрю 2023-го демонтировали около 40 монументов. Выступая во время сноса обелиска в Любнице, Навроцкий сказал, что "польские коммунисты поставили его тем, кто убивал и насиловал, уничтожал польское наследие". Помимо этого, он критиковал и саму идею памятников воинам-освободителям, заявляя, что освобождение не могли "нести те, кто сам не имел свободы".
© Фото : Institute of National RemembranceСнос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
В Кремле подобные действия главы IPN прокомментировали однозначно. Дмитрий Песков назвал заявление Навроцкого ложью и попыткой провоцировать ненависть к русским. А в феврале 2024-го в России на него завели уголовное дело. После этого польские власти даже выдали Навроцкому разрешение на оружие.
"Вряд ли стоит ожидать улучшения отношений с человеком, который объявлен в розыск в России в связи со сносом памятников нашим героям, — отметил в беседе с РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. — Однако сегодня довольно сложно найти в Польше популярного политика, который говорил бы о сотрудничестве с Москвой".
И украинцам досталось
В Киеве едва ли обрадовались его победе — Украине он симпатизирует не больше, чем России. Навроцкий неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его политику.
"За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован Зеленским, — говорил кандидат в президенты в апреле. — Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству".
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
Помимо этого, Навроцкий обвинял Украину в неравной конкуренции с польскими фермерами. Досталось и беженцам.
"Я считаю, что те украинцы, которые не работают, не создают ВВП Польши, не должны пользоваться такой же социальной поддержкой, как граждане польского государства", — отмечал он. Также представитель партии "Право и справедливость" подчеркивал, что поляки будут иметь преимущество перед украинцами в получении услуг в сферах здравоохранения и образования. И обещал принять соответствующий закон.
Досталось и святая святых украинского миропонимания — курсу на евроатлантическую интеграцию.
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"Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур — ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы", — заявил Навроцкий в январе.
Подобную позицию он объяснял просто: Украина до сих пор не ответила за Волынскую резню, во время которой, по его словам, ОУН-УПА* уничтожила 120 тысяч поляков. Киев, как утверждает Навроцкий, саботирует даже сотрудничество в вопросах перезахоронения жертв преступлений украинских националистов.
Такое отношение может негативно сказаться на взаимодействии двух стран, считают специалисты.
"Для Украины ситуация достаточно сложная: понятно, что заявления Навроцкого были однозначны относительно евроинтеграции и евроатлантической интеграции Украины", — высказался эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.
При этом бывший посол Польши в Киеве Яцек Ключковский подчеркнул, что реализовать свое видение внешней политики Навроцкому будет непросто.
"Власть в Польше принадлежит правительству, которому работать будет не сложнее, чем во время президентства Дуды", — отметил он.
Однако, по его словам, результаты голосования демонстрируют, что на выборах в сейм у нынешней коалиции призрачные шансы на победу. А смена кабинета министров чревата серьезными изменениями в польской политике — как во внутренней, так и во внешней.
* Запрещенная в России экстремистская организация.