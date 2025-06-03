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Навроцкий назвал один из своих главных приоритетов - РИА Новости, 03.06.2025
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14:58 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/navrotskij-2020672526.html
Навроцкий назвал один из своих главных приоритетов
Навроцкий назвал один из своих главных приоритетов - РИА Новости, 03.06.2025
Навроцкий назвал один из своих главных приоритетов
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий назвал прочный союз с США одним из своих главных приоритетов. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:58:00+03:00
2025-06-03T14:58:00+03:00
в мире
польша
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славомир ментцен
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ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий назвал прочный союз с США одним из своих главных приоритетов. "Прочный союз с Соединенными Штатами, а также партнерство, основанное на тесном сотрудничестве, являются моими главными приоритетами", — написал Навроцкий в соцсети Х в ответ на поздравления Трампа с его победой на выборах. Американский лидер привел в своем сообщении заголовок новостной статьи телеканала Newsmax, гласящий: "Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всех в Европе". "Поздравляю, Польша, ты выбрала победителя!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским с 49,11%. В ходе предвыборной кампании Навроцкий обещал, что на посту президента не согласится на принятие Украины в НАТО и даже подписал соответствующую декларацию, предложенную Славомиром Ментценом из коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
https://ria.ru/20250603/polsha-2020651028.html
https://ria.ru/20250602/navrotskiy-2019922450.html
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в мире, польша, сша, украина, кароль навроцкий, рафал тшасковски, славомир ментцен, нато, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, США, Украина, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Славомир Ментцен, НАТО, Президентские выборы в Польше — 2025
Навроцкий назвал один из своих главных приоритетов

Навроцкий назвал прочный союз с США одним из своих главных приоритетов

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий назвал прочный союз с США одним из своих главных приоритетов.
"Прочный союз с Соединенными Штатами, а также партнерство, основанное на тесном сотрудничестве, являются моими главными приоритетами", — написал Навроцкий в соцсети Х в ответ на поздравления Трампа с его победой на выборах.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Песков прокомментировал избрание Навроцкого президентом Польши
Вчера, 13:33
Американский лидер привел в своем сообщении заголовок новостной статьи телеканала Newsmax, гласящий: "Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всех в Европе". "Поздравляю, Польша, ты выбрала победителя!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По данным Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским с 49,11%. В ходе предвыборной кампании Навроцкий обещал, что на посту президента не согласится на принятие Украины в НАТО и даже подписал соответствующую декларацию, предложенную Славомиром Ментценом из коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Биография Кароля Навроцкого
2 июня, 18:30
 
В миреПольшаСШАУкраинаКароль НавроцкийРафал ТшасковскиСлавомир МентценНАТОПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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