СМИ: НАТО планирует учитывать военную помощь Украине как траты на оборону
Euractiv: страны НАТО планируют учитывать военные расходы как траты на оборону
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Государства-члены НАТО планируют учитывать расходы на военную помощь Украине как траты на оборону, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.
Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
"Государства НАТО планируют учитывать новые средства, которые будут потрачены на укрепление украинской армии, как связанные с обороной в соответствии с предложением НАТО повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП", - говорится в сообщении Euractiv.
Издание уточняет, что расходы на военную помощь Украине могут быть учтены в рамках 1,5% от ВВП на дополнительные нужды. Euractiv указывает, что речь идет только о новых вложениях в военную поддержку Киева, при этом невоенная помощь и выделение вооружений из существующих запасов не будут учитываться в рамках 5-процентной цели.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.