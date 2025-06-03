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НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.06.2025
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16:14 03.06.2025 (обновлено: 17:21 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/nato-2020691037.html
НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg
НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.06.2025
НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg
НАТО попросила европейские страны — члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.06.2025
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нато
брюссель
европа
ближний восток
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. НАТО попросила европейские страны — члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, этот вопрос будут обсуждать на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе в четверг.Как утверждают источники, наращиванием сил ПВО блок стремится восполнить пробел в ответ на угрозу "российской агрессии".Неназванный чиновник НАТО отметил, что за минувшие три десятилетия альянс сократил такие системы в Европе, поскольку его внимание сосредоточилось на Ближнем Востоке и Северной Африке.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250522/nato-2018509717.html
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нато, брюссель, европа, ближний восток, в мире
НАТО, Брюссель, Европа, Ближний Восток, В мире
НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg

Bloomberg: НАТО попросила европейские страны увеличить наземные силы ПВО в 5 раз

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. НАТО попросила европейские страны — члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, этот вопрос будут обсуждать на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе в четверг.
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