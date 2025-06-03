https://ria.ru/20250603/nato-2020691037.html

НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg

НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.06.2025

НАТО попросила Европу увеличить наземные силы ПВО, пишет Bloomberg

НАТО попросила европейские страны — члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:14:00+03:00

2025-06-03T16:14:00+03:00

2025-06-03T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. НАТО попросила европейские страны — члены увеличить наземные силы ПВО в пять раз, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, этот вопрос будут обсуждать на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе в четверг.Как утверждают источники, наращиванием сил ПВО блок стремится восполнить пробел в ответ на угрозу "российской агрессии".Неназванный чиновник НАТО отметил, что за минувшие три десятилетия альянс сократил такие системы в Европе, поскольку его внимание сосредоточилось на Ближнем Востоке и Северной Африке.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250522/nato-2018509717.html

https://ria.ru/20250530/nato-2019908153.html

https://ria.ru/20250603/nato-2020584982.html

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европа

ближний восток

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нато, брюссель, европа, ближний восток, в мире