https://ria.ru/20250603/nato-2020584982.html

В США предупредили о подлом плане НАТО против России

В США предупредили о подлом плане НАТО против России - РИА Новости, 03.06.2025

В США предупредили о подлом плане НАТО против России

НАТО не планирует заканчивать конфронтацию с Россией, заявил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T06:35:00+03:00

2025-06-03T06:35:00+03:00

2025-06-03T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. НАТО не планирует заканчивать конфронтацию с Россией, заявил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Они хотят, чтобы это стало постоянной фишкой международной жизни. Они хотят новую холодную войну", — предупредил он.По словам эксперта, Запад абсолютно не заинтересован в урегулировании украинского вопроса, а нацелен на постоянные попытки ослабить Россию."Последнее, что они хотят, — это на самом деле разработать что-либо похожее на полноценную структуру безопасности в Европе", — заключил Джатрас.Накануне журналист Business Insider, присутствующий на военных учениях альянса в Финляндии, сообщил, что НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта.Он уточнил, что что солдаты отрабатывали захват взлетно-посадочных полос, поскольку их контроль необходим для быстрой переброски войск, особенно в условиях, когда обороняющаяся сторона не полностью активизировала свои системы ПВО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250524/evropa-2018727945.html

https://ria.ru/20250602/polsha-2020379230.html

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россия, москва, европа, нато