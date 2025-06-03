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Глава "Роскосмоса" прокомментировал замену кандидатуры на пост главы НАСА - РИА Новости, 03.06.2025
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08:47 03.06.2025 (обновлено: 09:01 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/nasa-2020591726.html
Глава "Роскосмоса" прокомментировал замену кандидатуры на пост главы НАСА
Глава "Роскосмоса" прокомментировал замену кандидатуры на пост главы НАСА - РИА Новости, 03.06.2025
Глава "Роскосмоса" прокомментировал замену кандидатуры на пост главы НАСА
Замена кандидатуры на пост главы НАСА - внутреннее дело США, кого назначат, с тем "Роскосмос" и будет выстраивать взаимодействие, заявил генеральный директор... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:47:00+03:00
2025-06-03T09:01:00+03:00
космос - риа наука
сша
наса
роскосмос
дмитрий баканов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Замена кандидатуры на пост главы НАСА - внутреннее дело США, кого назначат, с тем "Роскосмос" и будет выстраивать взаимодействие, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов."Никак не оцениваем, это внутреннее дело США, кого назначат, с тем и будем работать... Отозвали и отозвали. Значит будет глава НАСА, с которым будем настраивать взаимодействие. Вы знаете, пилотируемые миссии у нас совместные. Ждем - и дальше будем реагировать", - сказал Баканов журналистам.Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), об это политик заявил в соцсети Truth Social.Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп намерен отозвать кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот делал пожертвования видным демократическим деятелям.Четвертого декабря 2024 года Трамп предложил его кандидатуру на пост главы НАСА. В конце апреля комитет Сената по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на эту должность.
https://ria.ru/20250420/glava-2012365950.html
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космос - риа наука, сша, наса, роскосмос, дмитрий баканов
Космос - РИА Наука, США, НАСА, Роскосмос, Дмитрий Баканов
Глава "Роскосмоса" прокомментировал замену кандидатуры на пост главы НАСА

Баканов назвал замену кандидатуры на пост главы НАСА внутренним делом США

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Замена кандидатуры на пост главы НАСА - внутреннее дело США, кого назначат, с тем "Роскосмос" и будет выстраивать взаимодействие, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов.
"Никак не оцениваем, это внутреннее дело США, кого назначат, с тем и будем работать... Отозвали и отозвали. Значит будет глава НАСА, с которым будем настраивать взаимодействие. Вы знаете, пилотируемые миссии у нас совместные. Ждем - и дальше будем реагировать", - сказал Баканов журналистам.
МКС - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Глава РФПИ отметил продолжение сотрудничества России и США в космосе
20 апреля, 11:11
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), об это политик заявил в соцсети Truth Social.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп намерен отозвать кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот делал пожертвования видным демократическим деятелям.
Четвертого декабря 2024 года Трамп предложил его кандидатуру на пост главы НАСА. В конце апреля комитет Сената по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на эту должность.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ
8 апреля, 12:35
 
Космос - РИА НаукаСШАНАСАРоскосмосДмитрий Баканов
 
 
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