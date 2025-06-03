https://ria.ru/20250603/nasa-2020591726.html

Глава "Роскосмоса" прокомментировал замену кандидатуры на пост главы НАСА

Глава "Роскосмоса" прокомментировал замену кандидатуры на пост главы НАСА - РИА Новости, 03.06.2025

Глава "Роскосмоса" прокомментировал замену кандидатуры на пост главы НАСА

Замена кандидатуры на пост главы НАСА - внутреннее дело США, кого назначат, с тем "Роскосмос" и будет выстраивать взаимодействие, заявил генеральный директор... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:47:00+03:00

2025-06-03T08:47:00+03:00

2025-06-03T09:01:00+03:00

космос - риа наука

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дмитрий баканов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Замена кандидатуры на пост главы НАСА - внутреннее дело США, кого назначат, с тем "Роскосмос" и будет выстраивать взаимодействие, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов."Никак не оцениваем, это внутреннее дело США, кого назначат, с тем и будем работать... Отозвали и отозвали. Значит будет глава НАСА, с которым будем настраивать взаимодействие. Вы знаете, пилотируемые миссии у нас совместные. Ждем - и дальше будем реагировать", - сказал Баканов журналистам.Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, близкого союзника Илона Маска, на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), об это политик заявил в соцсети Truth Social.Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп намерен отозвать кандидатуру Айзекмана по причине того, что тот делал пожертвования видным демократическим деятелям.Четвертого декабря 2024 года Трамп предложил его кандидатуру на пост главы НАСА. В конце апреля комитет Сената по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на эту должность.

https://ria.ru/20250420/glava-2012365950.html

https://ria.ru/20250408/roskosmos-2009994207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша, наса, роскосмос, дмитрий баканов