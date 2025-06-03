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Иностранца, напавшего на человека в Красноярске, отправили на лечение

Иностранца, напавшего на человека в Красноярске, отправили на лечение - РИА Новости, 03.06.2025

Иностранца, напавшего на человека в Красноярске, отправили на лечение

Суд отправил на принудительное лечение иностранца, напавшего в январе с ножом на человека в аэропорту Красноярска, сообщили в Восточном межрегиональном... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:09:00+03:00

2025-06-03T13:09:00+03:00

2025-06-03T13:09:00+03:00

красноярск

центральная азия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

западно-сибирская транспортная прокуратура

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 июн – РИА Новости. Суд отправил на принудительное лечение иностранца, напавшего в январе с ножом на человека в аэропорту Красноярска, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Инцидент произошел в середине января 2025 года. Управление на транспорте МВД РФ по СФО сообщало, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Напавшего задержали двое очевидцев и прибывшие полицейские, пострадавший был доставлен в медучреждение. РИА Новости в ведомстве уточняли, что нападавшим оказался 40-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, причину поступка он объяснить не смог, уточнив, что нож он схватил в одном из кафе терминала. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщали о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство, напавший был арестован. В конце марта Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила постановление о направлении дела в суд для принятия решения о принудительном лечении фигуранта. По данным ведомства, он не осознавал характер своих действий из-за временного психического расстройства. По версии следствия, иностранец в январе, находясь в здании международного аэропорта Красноярска в одном из кафе, похитил бутылку коньяка и нож. После чего он начал преследование двух мужчин, одному из которых ножом нанес повреждения в области головы, шеи и грудной клетки. "Собранные Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о назначении принудительных мер медицинского характера в отношении иностранного гражданина", - говорится в сообщении. Уточняется, что на иностранца было возбуждено несколько дел: о грабеже, покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений, а также покушении на преступление.

https://ria.ru/20250526/muzhchina-2019086413.html

https://ria.ru/20250525/ural-2018965915.html

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красноярск, центральная азия, россия, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия