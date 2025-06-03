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В Калининграде мать избила медсестру, требуя отдать медкарту сына
В Калининграде мать избила медсестру, требуя отдать медкарту сына - РИА Новости, 03.06.2025
В Калининграде мать избила медсестру, требуя отдать медкарту сына
Мать ученика, требуя отдать медкарту сына и удалить его данные из электронной базы, избила медсестру школы в Калининграде, у женщины закрытая травма головы и... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:47:00+03:00
2025-06-03T14:47:00+03:00
2025-06-03T14:47:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 3 июн — РИА Новости. Мать ученика, требуя отдать медкарту сына и удалить его данные из электронной базы, избила медсестру школы в Калининграде, у женщины закрытая травма головы и сотрясение головного мозга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда поступило заявление от 59-летней медицинской сестры одной из образовательных организаций города. Участковыми уполномоченными полиции предварительно установлено, что в кабинет заявительницы пришла подозреваемая с требованием вернуть медкарту своего ребенка и удалить данные школьника из электронной базы. В ходе словесного конфликта подозреваемая нанесла медицинскому работнику удары, у потерпевшей диагностирована закрытая травма головы и шейного отдела позвоночника, сотрясение мозга и кровоподтёки. "В отношении подозреваемой дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На время следственных действий матери ученика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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происшествия, калининград, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининград, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калининграде мать избила медсестру, требуя отдать медкарту сына
МВД: в Калининграде мать избила медсестру, требуя отдать медкарту школьника