https://ria.ru/20250603/mvd-2020671201.html

В Калининграде мать избила медсестру, требуя отдать медкарту сына

В Калининграде мать избила медсестру, требуя отдать медкарту сына - РИА Новости, 03.06.2025

В Калининграде мать избила медсестру, требуя отдать медкарту сына

Мать ученика, требуя отдать медкарту сына и удалить его данные из электронной базы, избила медсестру школы в Калининграде, у женщины закрытая травма головы и... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:47:00+03:00

2025-06-03T14:47:00+03:00

2025-06-03T14:47:00+03:00

происшествия

калининград

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

КАЛИНИНГРАД, 3 июн — РИА Новости. Мать ученика, требуя отдать медкарту сына и удалить его данные из электронной базы, избила медсестру школы в Калининграде, у женщины закрытая травма головы и сотрясение головного мозга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда поступило заявление от 59-летней медицинской сестры одной из образовательных организаций города. Участковыми уполномоченными полиции предварительно установлено, что в кабинет заявительницы пришла подозреваемая с требованием вернуть медкарту своего ребенка и удалить данные школьника из электронной базы. В ходе словесного конфликта подозреваемая нанесла медицинскому работнику удары, у потерпевшей диагностирована закрытая травма головы и шейного отдела позвоночника, сотрясение мозга и кровоподтёки. "В отношении подозреваемой дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На время следственных действий матери ученика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20250524/kuban-2018884159.html

https://ria.ru/20250520/sud-2018061184.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининград, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)