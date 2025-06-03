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Глава Минприроды рассказал Путину о реализации мусорной реформы
Глава Минприроды рассказал Путину о реализации мусорной реформы - РИА Новости, 03.06.2025
Глава Минприроды рассказал Путину о реализации мусорной реформы
Российским регионам не хватает 350 тысяч мусорных баков и 129 тысяч контейнерных площадок, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:39:00+03:00
2025-06-03T14:39:00+03:00
2025-06-03T14:39:00+03:00
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луганская народная республика
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российским регионам не хватает 350 тысяч мусорных баков и 129 тысяч контейнерных площадок, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "По контейнерным площадкам у нас недостача по стране 129 тысяч... По контейнерам - у нас их в стране 2 миллиона 400 (тысяч - ред.), 350 тысяч не хватает. То есть тоже большая работа", - сказал министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Козлов отметил, что Минприроды договорилось с губернаторами, на региональных штабах они расскажут, в какие сроки и как планируют решить эту проблему. "И по мусоровозам. В том числе мы сейчас поддерживаем, в лизинг технику будем выдавать регионам. Я считаю, что очень хорошую работу проделали по ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областям. Мы 532 единицы спецтехники уже туда поставили, 32 тысячи контейнеров", - добавил министр. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20240911/makrushin-1972042668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Глава Минприроды рассказал Путину о реализации мусорной реформы
Козлов: регионам не хватает 350 тысяч баков и 129 тысяч площадок для мусора