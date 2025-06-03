https://ria.ru/20250603/muntyan-2020628708.html

Суд признал приговор мультипликатору Мунтяну* за фейки об армии законным

Суд признал приговор мультипликатору Мунтяну* за фейки об армии законным - РИА Новости, 03.06.2025

Суд признал приговор мультипликатору Мунтяну* за фейки об армии законным

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным заочный приговор мультипликатору Павлу Мунтяну* по делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:57:00+03:00

2025-06-03T11:57:00+03:00

2025-06-03T11:57:00+03:00

происшествия

россия

буча

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916790595_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0826c6db0e12027e540adec0ec048e02.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным заочный приговор мультипликатору Павлу Мунтяну* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Приговор оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Хорошевский райсуд в сентябре прошлого года назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима заочно. Позже апелляция утвердила приговор. Согласно материалам дела, ему вменили пост в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча. Он объявлен в международный розыск. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250227/feyki-2001839049.html

россия

буча

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, буча, украина