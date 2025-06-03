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Суд признал приговор мультипликатору Мунтяну* за фейки об армии законным - РИА Новости, 03.06.2025
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11:57 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/muntyan-2020628708.html
Суд признал приговор мультипликатору Мунтяну* за фейки об армии законным
Суд признал приговор мультипликатору Мунтяну* за фейки об армии законным - РИА Новости, 03.06.2025
Суд признал приговор мультипликатору Мунтяну* за фейки об армии законным
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным заочный приговор мультипликатору Павлу Мунтяну* по делу о распространении фейков о российской армии,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:57:00+03:00
2025-06-03T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным заочный приговор мультипликатору Павлу Мунтяну* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Приговор оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Хорошевский райсуд в сентябре прошлого года назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима заочно. Позже апелляция утвердила приговор. Согласно материалам дела, ему вменили пост в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча. Он объявлен в международный розыск. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, россия, буча, украина
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Суд признал приговор мультипликатору Мунтяну* за фейки об армии законным

Суд признал заочный приговор мультипликатору Мунтяну за фейки о ВС РФ законным

© Фото : Pavel Muntyan/TelegramПавел Мунтян
Павел Мунтян - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Pavel Muntyan/Telegram
Павел Мунтян. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным заочный приговор мультипликатору Павлу Мунтяну* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Приговор оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Хорошевский райсуд в сентябре прошлого года назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима заочно. Позже апелляция утвердила приговор.
Согласно материалам дела, ему вменили пост в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча.
Он объявлен в международный розыск.
В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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