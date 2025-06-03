https://ria.ru/20250603/most-2020746380.html

Возведение моста через Обь в Сургуте близится к финалу

Возведение моста через Обь в Сургуте близится к финалу - РИА Новости, 03.06.2025

Возведение моста через Обь в Сургуте близится к финалу

Строительство стратегически важного для экономики России и в том числе Югры мостового перехода через реку Обь подходит к финальной стадии, сообщил зампред... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:53:00+03:00

2025-06-03T20:53:00+03:00

2025-06-03T20:53:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургут

марат хуснуллин

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ТЮМЕНЬ, 3 июн – РИА Новости. Строительство стратегически важного для экономики России и в том числе Югры мостового перехода через реку Обь подходит к финальной стадии, сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин, участвовавший во вторник по видеосвязи в церемонии состыковки мостовых пролетов правого и левого берегов мостового перехода в районе Сургута. "Строительство крупнейшего инфраструктурного объекта – мостового перехода через реку Обь подходит к финальной стадии. Новый мост обеспечит дальнейшее развитие и транспортную безопасность топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, а также станет частью формируемого нового транспортного коридора "Тюмень — Сургут — Надым — Салехард", – приводит слова Хуснуллина сайт правительства Ханты-Мансийского автономного округа. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, новый объект позволит перераспределить транспортные потоки, создать альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств. Кроме того, он возьмёт на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров, которые являются значимыми звеньями направлений Арктика — Азия и Северного широтного коридора. "Мост… является стратегически важным не только для… Югры, но и для всей страны… Мост будет играть важнейшую роль в части создания условий для развития нефтегазовой сферы, в том числе, будет способствовать освоению Арктики, а также Северного морского пути. Это серьезный вклад в развитие сети магистралей, обеспечивающих транспортную и энергетическую безопасность всей страны", – подчеркнул Кухарук. Строительство моста ведется по поручению президента России Владимира Путина при софинансировании из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы по его созданию подрядчик "Мостострой-11" начал в июле 2022 года и должен завершить через 42 месяца - в 2026 году, однако ввод моста в эксплуатацию ожидается уже в октябре 2025 года. По состоянию на начало июня строительные работы выполнены на уровне готовности 72,29% от общего объема проекта. Протяжённость четырехполосного мостового перехода с подходами составит 45,56 километра, в том числе сам мост — 1,76 километра. В составе объекта три путепровода и пять мостов. Мостовой переход запланирован как альтернатива единственному мосту через Обь в Сургутском районе, технические характеристики которого уже не позволяют обслуживать возрастающий объем транспортного потока, и сможет обеспечить бесперебойное движение более 13 тысяч автомобилей в сутки.

https://ria.ru/20250402/yugra-2008978578.html

https://ria.ru/20250329/yugra-2008146306.html

сургут

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сургут, марат хуснуллин