https://ria.ru/20250603/most-2020595899.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 03.06.2025
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя более чем три часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:27:00+03:00
2025-06-03T09:27:00+03:00
2025-06-03T09:27:00+03:00
республика крым
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя более чем три часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 06.07 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, общество
Республика Крым, Крымский мост, Общество
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали на три часа