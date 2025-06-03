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Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве - РИА Новости, 03.06.2025
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17:57 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/moskva-2020721198.html
Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве
Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве - РИА Новости, 03.06.2025
Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве
Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:57:00+03:00
2025-06-03T17:57:00+03:00
россия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что в праздник Троицы будет служить в представительстве Белорусского экзархата Русской православной церкви (РПЦ) в Москве – в храме великомученицы Ирины в Покровском. "Епископу Гедеону (Харону): вам благословляется принять участие в богослужении в храме святой великомученицы Ирины – Патриаршего подворья в Покровском г. Москвы, представительства Белорусского экзархата 08.06.2025 г. и 09.06.2025 г.", – говорится в сообщении патриаршей канцелярии, которое епископ Гедеон предоставил РИА Новости. Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ханом Батыем, однако сохранился его фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ. Он был снесен в мае 2024 года по решению украинского суда. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020540748.html
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россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве

Экс-настоятель Десятинного монастыря УПЦ будет служить в Москве на Троицу

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Богослужение в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что в праздник Троицы будет служить в представительстве Белорусского экзархата Русской православной церкви (РПЦ) в Москве – в храме великомученицы Ирины в Покровском.
"Епископу Гедеону (Харону): вам благословляется принять участие в богослужении в храме святой великомученицы Ирины – Патриаршего подворья в Покровском г. Москвы, представительства Белорусского экзархата 08.06.2025 г. и 09.06.2025 г.", – говорится в сообщении патриаршей канцелярии, которое епископ Гедеон предоставил РИА Новости.
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ханом Батыем, однако сохранился его фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ. Он был снесен в мае 2024 года по решению украинского суда.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Россия предложила Украине снять ограничения для УПЦ
2 июня, 19:36
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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