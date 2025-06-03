https://ria.ru/20250603/moskva-2020721198.html

Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве

Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве - РИА Новости, 03.06.2025

Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве

Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:57:00+03:00

2025-06-03T17:57:00+03:00

2025-06-03T17:57:00+03:00

россия

украина

владимир зеленский

украинская православная церковь

московский патриархат

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011026109_0:222:2850:1825_1920x0_80_0_0_f65f4ff89c89421a744d818f31b85bbe.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что в праздник Троицы будет служить в представительстве Белорусского экзархата Русской православной церкви (РПЦ) в Москве – в храме великомученицы Ирины в Покровском. "Епископу Гедеону (Харону): вам благословляется принять участие в богослужении в храме святой великомученицы Ирины – Патриаршего подворья в Покровском г. Москвы, представительства Белорусского экзархата 08.06.2025 г. и 09.06.2025 г.", – говорится в сообщении патриаршей канцелярии, которое епископ Гедеон предоставил РИА Новости. Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ханом Батыем, однако сохранился его фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ. Он был снесен в мае 2024 года по решению украинского суда. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020540748.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц