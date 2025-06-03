Бывший настоятель Десятинной церкви УПЦ будет служить в Москве
Экс-настоятель Десятинного монастыря УПЦ будет служить в Москве на Троицу
Богослужение в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного киевскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве, заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что в праздник Троицы будет служить в представительстве Белорусского экзархата Русской православной церкви (РПЦ) в Москве – в храме великомученицы Ирины в Покровском.
"Епископу Гедеону (Харону): вам благословляется принять участие в богослужении в храме святой великомученицы Ирины – Патриаршего подворья в Покровском г. Москвы, представительства Белорусского экзархата 08.06.2025 г. и 09.06.2025 г.", – говорится в сообщении патриаршей канцелярии, которое епископ Гедеон предоставил РИА Новости.
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ханом Батыем, однако сохранился его фундамент. На его месте был построен Владимиро-Ольгинский храм Десятинного мужского монастыря УПЦ. Он был снесен в мае 2024 года по решению украинского суда.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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