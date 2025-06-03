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Ликсутов: проспект Багратиона разгрузил прилегающие магистрали до 15% - РИА Новости, 03.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/moskva-2020608683.html
Ликсутов: проспект Багратиона разгрузил прилегающие магистрали до 15%
Ликсутов: проспект Багратиона разгрузил прилегающие магистрали до 15% - РИА Новости, 03.06.2025
Ликсутов: проспект Багратиона разгрузил прилегающие магистрали до 15%
Благодаря появлению проспекта Багратиона в столице снизилась на 15% нагрузка на Московской кольцевой автодороге, которая появилась в сентябре 2023 года, вблизи... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:00:00+03:00
2025-06-03T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
кутузовский проспект
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Благодаря появлению проспекта Багратиона в столице снизилась на 15% нагрузка на Московской кольцевой автодороге, которая появилась в сентябре 2023 года, вблизи платной трассы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город стремится к тому, чтобы сохранить уровень комфорта при вождении и обеспечить москвичам устойчивую и безопасную логистику. В столице появляются новые магистрали, транспортные развязки и улучшается движение на существующих дорогах. Например, благодаря появлению проспекта Багратиона нам удалось на 15% снизить нагрузку на Московской кольцевой автодороге вблизи платной трассы и на 8% разгрузить прилегающие магистрали. Изменение правил проезда на Московском скоростном диаметре позволило почти вдвое снизить балльность в часы пик", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Ежедневно по проспекту Багратиона автомобилисты проезжают около 28 тысяч раз. Больше всего автомобилей на магистрали в утренние часы пик – около 2,8 тысячи автовладельцев каждый день выбирают прогнозируемый и безопасный способ добраться от МКАД до Московского международного делового центра "Москва-Сити". Так, магистраль улучшила транспортную ситуацию для 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Время в пути сократилось в среднем на 30 минут.Наибольшее снижение загрузки отмечено на внешней стороне МКАД – там трафик сократился на 15%. Также на 13% снизилась нагрузка на Звенигородском шоссе в сторону области. На 7% сократился трафик на Кутузовском проспекте по направлению в центр."Проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) был создан в рамках концессионного соглашения, заключенного на 40 лет. Инвестиции в проект составили 68 миллиардов рублей. Механизм концессии позволил городу минимизировать бюджетные траты на строительство, использовать самые современные технологии и запустить магистраль в рекордно короткие сроки", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Москва заключила с инвесторами 10 концессий с 2013 года в сферах образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ, гостиничного обслуживания и одно соглашение о ГЧП в сфере экологии. При этом общий объем инвестиций в проекты составит порядка 314 миллиардов рублей. Уже введены в эксплуатацию объекты по четырем проектам ГЧП.
https://realty.ria.ru/20250422/moskva-2012717767.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, кутузовский проспект
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Кутузовский проспект
Ликсутов: проспект Багратиона разгрузил прилегающие магистрали до 15%

Ликсутов: проспект Багратиона снизил нагрузку на прилегающие магистрали до 15%

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПППроспект Багратиона
Проспект Багратиона - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Проспект Багратиона
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Благодаря появлению проспекта Багратиона в столице снизилась на 15% нагрузка на Московской кольцевой автодороге, которая появилась в сентябре 2023 года, вблизи платной трассы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город стремится к тому, чтобы сохранить уровень комфорта при вождении и обеспечить москвичам устойчивую и безопасную логистику. В столице появляются новые магистрали, транспортные развязки и улучшается движение на существующих дорогах. Например, благодаря появлению проспекта Багратиона нам удалось на 15% снизить нагрузку на Московской кольцевой автодороге вблизи платной трассы и на 8% разгрузить прилегающие магистрали. Изменение правил проезда на Московском скоростном диаметре позволило почти вдвое снизить балльность в часы пик", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ежедневно по проспекту Багратиона автомобилисты проезжают около 28 тысяч раз. Больше всего автомобилей на магистрали в утренние часы пик – около 2,8 тысячи автовладельцев каждый день выбирают прогнозируемый и безопасный способ добраться от МКАД до Московского международного делового центра "Москва-Сити". Так, магистраль улучшила транспортную ситуацию для 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Время в пути сократилось в среднем на 30 минут.
Наибольшее снижение загрузки отмечено на внешней стороне МКАД – там трафик сократился на 15%. Также на 13% снизилась нагрузка на Звенигородском шоссе в сторону области. На 7% сократился трафик на Кутузовском проспекте по направлению в центр.
"Проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) был создан в рамках концессионного соглашения, заключенного на 40 лет. Инвестиции в проект составили 68 миллиардов рублей. Механизм концессии позволил городу минимизировать бюджетные траты на строительство, использовать самые современные технологии и запустить магистраль в рекордно короткие сроки", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Москва заключила с инвесторами 10 концессий с 2013 года в сферах образования, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ, гостиничного обслуживания и одно соглашение о ГЧП в сфере экологии. При этом общий объем инвестиций в проекты составит порядка 314 миллиардов рублей. Уже введены в эксплуатацию объекты по четырем проектам ГЧП.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовКутузовский проспект
 
 
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