https://ria.ru/20250603/moskva-2020523609.html

Количество самозанятых в столице превысило 2 миллиона

Количество самозанятых в столице превысило 2 миллиона - РИА Новости, 03.06.2025

Количество самозанятых в столице превысило 2 миллиона

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице, по данным на 1 мая, превысило два миллиона человек, это свыше 15% от общего числа... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:15:00+03:00

2025-06-03T09:15:00+03:00

2025-06-03T09:15:00+03:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице, по данным на 1 мая, превысило два миллиона человек, это свыше 15% от общего числа зарегистрированных в стране самозанятых, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она добавила, что рост числа самозанятых в мегаполисе говорит об активном развитии экономики и предпринимательской активности населения."Все больше москвичей, создавая собственный бизнес, выбирают самозанятость и предлагают услуги в самых разных сферах: от репетиторства до дизайна и IT-разработки. На 1 мая 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило два миллиона человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил более 1,7 триллиона рублей", – отметила заммэра.Налог на профессиональный доход пользуется спросом у москвичей, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Плюсы этой формы деятельности – простая регистрация, автоматизированная передача информации о полученных доходах. Самозанятым не нужно предоставлять налоговую отчетность, и они не обязаны использовать кассовую технику.Самые популярные виды деятельности - пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а еще строительство.За первые четыре месяца текущего года московские плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам свыше 108 миллионов чеков. Данный показатель практически в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, такое увеличение говорит о росте деловой активности самозанятых в столице. Средний размер чека на конец апреля текущего года - 2937 рублей.Кроме того, столичные самозанятые за первые четыре месяца текущего года перечислили в бюджет города 6,5 миллиарда рублей. Это на 53% больше, чем за такой же период 2024 года. За все время действия налогового режима в бюджет Москвы поступило свыше 45 миллиардов рублей налога, рассказала Багреева.Москва оказывает помощь тем, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий. В столице есть центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", который расположен на улице Щепкина, дом 38, строение 1. В этом центре за 3,5 месяца можно обучиться востребованной профессии, найти хорошую работу или открыть свой бизнес.Во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке создана уникальная экосистема полного цикла "Самозанятость в руки". Она включает в себя консультации по открытию собственного дела, занятия по профориентации и развитию предпринимательских навыков.Ранее Багреева сообщала, что за первые три месяца текущего года объем платных услуг населению достиг свыше 1 триллиона рублей, рост составил 2,4%, если сравнивать этот показатель с аналогичным 2024 года.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мария багреева