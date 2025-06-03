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Количество самозанятых в столице превысило 2 миллиона - РИА Новости, 03.06.2025
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09:15 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/moskva-2020523609.html
Количество самозанятых в столице превысило 2 миллиона
Количество самозанятых в столице превысило 2 миллиона - РИА Новости, 03.06.2025
Количество самозанятых в столице превысило 2 миллиона
Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице, по данным на 1 мая, превысило два миллиона человек, это свыше 15% от общего числа... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:15:00+03:00
2025-06-03T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице, по данным на 1 мая, превысило два миллиона человек, это свыше 15% от общего числа зарегистрированных в стране самозанятых, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она добавила, что рост числа самозанятых в мегаполисе говорит об активном развитии экономики и предпринимательской активности населения."Все больше москвичей, создавая собственный бизнес, выбирают самозанятость и предлагают услуги в самых разных сферах: от репетиторства до дизайна и IT-разработки. На 1 мая 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило два миллиона человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил более 1,7 триллиона рублей", – отметила заммэра.Налог на профессиональный доход пользуется спросом у москвичей, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Плюсы этой формы деятельности – простая регистрация, автоматизированная передача информации о полученных доходах. Самозанятым не нужно предоставлять налоговую отчетность, и они не обязаны использовать кассовую технику.Самые популярные виды деятельности - пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а еще строительство.За первые четыре месяца текущего года московские плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам свыше 108 миллионов чеков. Данный показатель практически в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, такое увеличение говорит о росте деловой активности самозанятых в столице. Средний размер чека на конец апреля текущего года - 2937 рублей.Кроме того, столичные самозанятые за первые четыре месяца текущего года перечислили в бюджет города 6,5 миллиарда рублей. Это на 53% больше, чем за такой же период 2024 года. За все время действия налогового режима в бюджет Москвы поступило свыше 45 миллиардов рублей налога, рассказала Багреева.Москва оказывает помощь тем, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий. В столице есть центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", который расположен на улице Щепкина, дом 38, строение 1. В этом центре за 3,5 месяца можно обучиться востребованной профессии, найти хорошую работу или открыть свой бизнес.Во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке создана уникальная экосистема полного цикла "Самозанятость в руки". Она включает в себя консультации по открытию собственного дела, занятия по профориентации и развитию предпринимательских навыков.Ранее Багреева сообщала, что за первые три месяца текущего года объем платных услуг населению достиг свыше 1 триллиона рублей, рост составил 2,4%, если сравнивать этот показатель с аналогичным 2024 года.
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Количество самозанятых в столице превысило 2 миллиона

Мария Багреева: в Москве зарегистрировано больше 2 млн самозанятых

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева
Заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице, по данным на 1 мая, превысило два миллиона человек, это свыше 15% от общего числа зарегистрированных в стране самозанятых, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она добавила, что рост числа самозанятых в мегаполисе говорит об активном развитии экономики и предпринимательской активности населения.
"Все больше москвичей, создавая собственный бизнес, выбирают самозанятость и предлагают услуги в самых разных сферах: от репетиторства до дизайна и IT-разработки. На 1 мая 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило два миллиона человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил более 1,7 триллиона рублей", – отметила заммэра.
Налог на профессиональный доход пользуется спросом у москвичей, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Плюсы этой формы деятельности – простая регистрация, автоматизированная передача информации о полученных доходах. Самозанятым не нужно предоставлять налоговую отчетность, и они не обязаны использовать кассовую технику.
Самые популярные виды деятельности - пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а еще строительство.
За первые четыре месяца текущего года московские плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам свыше 108 миллионов чеков. Данный показатель практически в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, такое увеличение говорит о росте деловой активности самозанятых в столице. Средний размер чека на конец апреля текущего года - 2937 рублей.
Кроме того, столичные самозанятые за первые четыре месяца текущего года перечислили в бюджет города 6,5 миллиарда рублей. Это на 53% больше, чем за такой же период 2024 года. За все время действия налогового режима в бюджет Москвы поступило свыше 45 миллиардов рублей налога, рассказала Багреева.
Москва оказывает помощь тем, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий. В столице есть центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", который расположен на улице Щепкина, дом 38, строение 1. В этом центре за 3,5 месяца можно обучиться востребованной профессии, найти хорошую работу или открыть свой бизнес.
Во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке создана уникальная экосистема полного цикла "Самозанятость в руки". Она включает в себя консультации по открытию собственного дела, занятия по профориентации и развитию предпринимательских навыков.
Ранее Багреева сообщала, что за первые три месяца текущего года объем платных услуг населению достиг свыше 1 триллиона рублей, рост составил 2,4%, если сравнивать этот показатель с аналогичным 2024 года.
 
МоскваМария Багреева
 
 
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