https://ria.ru/20250603/moshennitsy-2020656499.html

В Саратовской области задержали четырех предполагаемых мошенниц

В Саратовской области задержали четырех предполагаемых мошенниц - РИА Новости, 03.06.2025

В Саратовской области задержали четырех предполагаемых мошенниц

Полиция задержала четырех женщин, подозреваемых в том, что, использовав сайт знакомств, они убедили бизнесмена из Смоленска три года инвестировать в покупку... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:46:00+03:00

2025-06-03T13:46:00+03:00

2025-06-03T13:47:00+03:00

происшествия

жилье

смоленск

саратовская область

смоленская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция задержала четырех женщин, подозреваемых в том, что, использовав сайт знакомств, они убедили бизнесмена из Смоленска три года инвестировать в покупку земли 52 миллиона рублей, но деньги забирали себе, сообщило УМВД по Смоленской области. В середине мая в УМВД России по городу Смоленску обратился местный житель 1969 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Полицейские выяснили, что в декабре 2021 года он на сайте знакомств встретил женщину и начал с ней общаться по переписке. Сначала общение шло на отвлеченные темы, но затем новая знакомая предложила ему выгодно вложить деньги в покупку земельных участков в Саратовской области с последующей перепродажей. "Предприниматель поверил, что это выгодная инвестиция, и в течение трех лет переводил на счета, указанные новой знакомой, различные суммы... Все это время они продолжали общаться только дистанционно. Когда сумма переведенных средств составила 52 миллиона рублей, мужчина заподозрил, что скорее всего попал в мошенническую схему, и обратился в полицию", - говорится в сообщении. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. По данным УМВД, сотрудники уголовного розыска установили, что причастные к мошенничеству находятся в Саратовской области. Оперативники выехали в служебную командировку и при силовой поддержке СОБР Росгвардии по Саратовской области вошли в частный дом на территории СНТ. "В доме задержаны четыре женщины в возрасте от 20 до 35 лет. У них изъяты мобильные телефоны и банковские карты, с помощью которых, предположительно, осуществлялось обналичивание похищенных денежных средств", - информирует управление. Сообщается, что задержанные доставлены в Смоленск для проведения следственных действий. Две из них заключены под стражу. В отношении еще двоих избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

https://ria.ru/20250419/moshennichestvo-2012217003.html

https://ria.ru/20250219/krazha-2000411731.html

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Задержание мошенниц из Саратовской области Предприниматель в декабре 2021-го познакомился с женщиной через интернет, завязалась переписка. Через какое-то время новая знакомая предложила мужчине вложиться в покупку земли в Саратовской области, а потом перепродать. Бизнесмен поверил, что это выгодная инвестиция, и переводил деньги аферистке больше трех лет, вживую же свою любовь за это время он ни разу не видел. Когда сумма превысила 52 млн, мужчина все же заподозрил неладное и обратился в полицию, та задержала сразу четырех мошенниц из Саратовской области. 2025-06-03T13:46 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, смоленск, саратовская область, смоленская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)