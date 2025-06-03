https://ria.ru/20250603/moshenniki-2020594513.html

Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу

Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу - РИА Новости, 03.06.2025

Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу

Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:15:00+03:00

2025-06-03T09:15:00+03:00

2025-06-03T09:15:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Классический" пример мошенничества в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображения, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают "одноразовые" платежи и исчезают", - говорится в сообщении. Мошенники собирают с жертв в среднем по 900 рублей, предлагая заработок в 10 раз больше на одном тексте, следует из опубликованного полицейскими фото.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)