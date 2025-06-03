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Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу - РИА Новости, 03.06.2025
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09:15 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/moshenniki-2020594513.html
Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу
Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу - РИА Новости, 03.06.2025
Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу
Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:15:00+03:00
2025-06-03T09:15:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Классический" пример мошенничества в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображения, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают "одноразовые" платежи и исчезают", - говорится в сообщении. Мошенники собирают с жертв в среднем по 900 рублей, предлагая заработок в 10 раз больше на одном тексте, следует из опубликованного полицейскими фото.
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу

МВД: мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают "одноразовые платежи" и исчезают, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Классический" пример мошенничества в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображения, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают "одноразовые" платежи и исчезают", - говорится в сообщении.
Мошенники собирают с жертв в среднем по 900 рублей, предлагая заработок в 10 раз больше на одном тексте, следует из опубликованного полицейскими фото.
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ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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