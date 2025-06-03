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Молдавское правосудие обслуживает запросы правящей партии, заявили в ГД - РИА Новости, 03.06.2025
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20:06 03.06.2025 (обновлено: 20:09 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741498.html
Молдавское правосудие обслуживает запросы правящей партии, заявили в ГД
Молдавское правосудие обслуживает запросы правящей партии, заявили в ГД - РИА Новости, 03.06.2025
Молдавское правосудие обслуживает запросы правящей партии, заявили в ГД
Молдавское правосудие демонстрирует "способность" обслуживать запросы правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), заявила РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T20:06:00+03:00
2025-06-03T20:09:00+03:00
в мире
молдавия
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евгения гуцул
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Молдавское правосудие демонстрирует "способность" обслуживать запросы правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам после завершения судебного заседания во вторник, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба. "Молдавское правосудие демонстрирует удивительную способность обслуживать запросы правящей партии PAS. Иначе невозможно объяснить вакханалию, происходящую вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул", - сказала Аршинова. Она считает, что президент Молдавии Майя Санду хочет поставить во главе гагаузской автономии "своего человека" и поэтому предпринимает колоссальные усилия для снятия Гуцул с должности. Судебная инстанция Молдавии, по словам политика, нарочно затягивает принятие решения, чтобы "сломить эту, на первый взгляд, хрупкую девушку". "Однако Санду придется сломать свои амбиции, ведь Евгения Гуцул - не только символ борьбы с режимом Санду, но и гарант существования гагаузской автономии. И гагаузский народ это прекрасно понимает, потому оказывает ей огромную поддержку", - добавила Аршинова. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. В марте 2025 года она была задержана в аэропорту Кишинева. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 13 июня. Власти Молдавии ограничивают работу СМИ и оппозиции, в частности, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250603/gutsul-2020697453.html
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, госдума рф
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Госдума РФ
Молдавское правосудие обслуживает запросы правящей партии, заявили в ГД

Депутат Аршинова: молдавское правосудие обслуживает запросы правящей партии PAS

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Молдавское правосудие демонстрирует "способность" обслуживать запросы правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам после завершения судебного заседания во вторник, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба.
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"Молдавское правосудие демонстрирует удивительную способность обслуживать запросы правящей партии PAS. Иначе невозможно объяснить вакханалию, происходящую вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул", - сказала Аршинова.
Она считает, что президент Молдавии Майя Санду хочет поставить во главе гагаузской автономии "своего человека" и поэтому предпринимает колоссальные усилия для снятия Гуцул с должности.
Судебная инстанция Молдавии, по словам политика, нарочно затягивает принятие решения, чтобы "сломить эту, на первый взгляд, хрупкую девушку".
"Однако Санду придется сломать свои амбиции, ведь Евгения Гуцул - не только символ борьбы с режимом Санду, но и гарант существования гагаузской автономии. И гагаузский народ это прекрасно понимает, потому оказывает ей огромную поддержку", - добавила Аршинова.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. В марте 2025 года она была задержана в аэропорту Кишинева. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 13 июня.
Власти Молдавии ограничивают работу СМИ и оппозиции, в частности, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
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В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуГосдума РФ
 
 
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