https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741498.html

Молдавское правосудие обслуживает запросы правящей партии, заявили в ГД

Молдавское правосудие обслуживает запросы правящей партии, заявили в ГД - РИА Новости, 03.06.2025

Молдавское правосудие обслуживает запросы правящей партии, заявили в ГД

Молдавское правосудие демонстрирует "способность" обслуживать запросы правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), заявила РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:06:00+03:00

2025-06-03T20:06:00+03:00

2025-06-03T20:09:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Молдавское правосудие демонстрирует "способность" обслуживать запросы правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила журналистам после завершения судебного заседания во вторник, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба. "Молдавское правосудие демонстрирует удивительную способность обслуживать запросы правящей партии PAS. Иначе невозможно объяснить вакханалию, происходящую вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул", - сказала Аршинова. Она считает, что президент Молдавии Майя Санду хочет поставить во главе гагаузской автономии "своего человека" и поэтому предпринимает колоссальные усилия для снятия Гуцул с должности. Судебная инстанция Молдавии, по словам политика, нарочно затягивает принятие решения, чтобы "сломить эту, на первый взгляд, хрупкую девушку". "Однако Санду придется сломать свои амбиции, ведь Евгения Гуцул - не только символ борьбы с режимом Санду, но и гарант существования гагаузской автономии. И гагаузский народ это прекрасно понимает, потому оказывает ей огромную поддержку", - добавила Аршинова. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. В марте 2025 года она была задержана в аэропорту Кишинева. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 13 июня. Власти Молдавии ограничивают работу СМИ и оппозиции, в частности, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250603/gutsul-2020697453.html

https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741173.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, госдума рф