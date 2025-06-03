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Молдавский политик назвал евроинтеграцию разрушением страны - РИА Новости, 03.06.2025
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21:26 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/moldavija-2020749868.html
Молдавский политик назвал евроинтеграцию разрушением страны
Молдавский политик назвал евроинтеграцию разрушением страны - РИА Новости, 03.06.2025
Молдавский политик назвал евроинтеграцию разрушением страны
Евроинтеграция Молдавии противоречит национальным интересам страны и ведет к разрушению республики, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:26:00+03:00
2025-06-03T21:26:00+03:00
в мире
молдавия
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россия
мария захарова
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Евроинтеграция Молдавии противоречит национальным интересам страны и ведет к разрушению республики, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. "То, что власть называет евроинтеграцией, по факту является разрушением нашей страны. Сценарий прост и ужасен, речь идет об уничтожении государственности, национальных ценностей и веры. Молдавия идет по этому пути", - заявил Лунгу в эфире телеканала МD24. По его мнению, Евросоюз не планирует использовать Молдавию для расширения собственных границ, он преследует иные цели. "У Молдавии, в отличие от той же Украины, нет редкоземельных металлов или других полезных ископаемых. Вместо этого у Молдавии есть земля, которую можно использовать для любых целей - закапывать отходы, проводить эксперименты, привозить мигрантов. Молдавия становится для ЕС зоной избавления от всего ненужного", - считает Лунгу. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250514/shor-2016964556.html
https://ria.ru/20250126/moldavija-1995577610.html
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в мире, молдавия, украина, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Молдавский политик назвал евроинтеграцию разрушением страны

Политик Лунгу: евроинтеграция Молдавии ведет к разрушению страны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Евроинтеграция Молдавии противоречит национальным интересам страны и ведет к разрушению республики, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"То, что власть называет евроинтеграцией, по факту является разрушением нашей страны. Сценарий прост и ужасен, речь идет об уничтожении государственности, национальных ценностей и веры. Молдавия идет по этому пути", - заявил Лунгу в эфире телеканала МD24.
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По его мнению, Евросоюз не планирует использовать Молдавию для расширения собственных границ, он преследует иные цели.
"У Молдавии, в отличие от той же Украины, нет редкоземельных металлов или других полезных ископаемых. Вместо этого у Молдавии есть земля, которую можно использовать для любых целей - закапывать отходы, проводить эксперименты, привозить мигрантов. Молдавия становится для ЕС зоной избавления от всего ненужного", - считает Лунгу.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
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В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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