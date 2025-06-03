https://ria.ru/20250603/moldavija-2020742983.html

В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик

В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик - РИА Новости, 03.06.2025

В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик

Жесткое преследование оппозиции в Молдавии продолжается, и суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул - одно из тому доказательств, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:27:00+03:00

2025-06-03T20:27:00+03:00

2025-06-03T20:27:00+03:00

в мире

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кишинев

евгения гуцул

возрождение

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Жесткое преследование оппозиции в Молдавии продолжается, и суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул - одно из тому доказательств, заявил РИА Новости один из лидеров партии "Возрождение" (входит в политблок "Победа") Юрий Витнянский. Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвуют около 500 человек. "Мы понимаем, что нынешняя власть находится сегодня в агонии. Преследовании оппозиции продолжаются в стране. Пример с Гуцул - явное тому подтверждение. Сейчас идет очередное слушание. Адвокаты подали жалобу в связи с нарушениями в ходе процесса. Мы знаем и все были свидетелями этих процедурных нарушений, и на сегодняшний момент люди возмущены, в недоумении", - сказал Витнянский. Политик призвал судебные органы руководствоваться исключительно законодательством. "Мы призываем судебные инстанции основываться на букву закона, соответствующих регламентов и определенных процедур, а не основываться на тех индикациях, которые им надиктовывают извне", - отметил он. Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в нелегальном финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор". В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250602/sojuz-2020393354.html

https://ria.ru/20250415/gutsul-2011372313.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, возрождение, задержание главы гагаузии гуцул