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В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик - РИА Новости, 03.06.2025
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20:27 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/moldavija-2020742983.html
В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик
В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик - РИА Новости, 03.06.2025
В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик
Жесткое преследование оппозиции в Молдавии продолжается, и суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул - одно из тому доказательств, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T20:27:00+03:00
2025-06-03T20:27:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
возрождение
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Жесткое преследование оппозиции в Молдавии продолжается, и суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул - одно из тому доказательств, заявил РИА Новости один из лидеров партии "Возрождение" (входит в политблок "Победа") Юрий Витнянский. Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвуют около 500 человек. "Мы понимаем, что нынешняя власть находится сегодня в агонии. Преследовании оппозиции продолжаются в стране. Пример с Гуцул - явное тому подтверждение. Сейчас идет очередное слушание. Адвокаты подали жалобу в связи с нарушениями в ходе процесса. Мы знаем и все были свидетелями этих процедурных нарушений, и на сегодняшний момент люди возмущены, в недоумении", - сказал Витнянский. Политик призвал судебные органы руководствоваться исключительно законодательством. "Мы призываем судебные инстанции основываться на букву закона, соответствующих регламентов и определенных процедур, а не основываться на тех индикациях, которые им надиктовывают извне", - отметил он. Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в нелегальном финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор". В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250602/sojuz-2020393354.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, возрождение, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Возрождение, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик

Политик Витнянский: жесткое преследование оппозиции в Молдавии продолжается

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Жесткое преследование оппозиции в Молдавии продолжается, и суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул - одно из тому доказательств, заявил РИА Новости один из лидеров партии "Возрождение" (входит в политблок "Победа") Юрий Витнянский.
Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвуют около 500 человек.
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"Мы понимаем, что нынешняя власть находится сегодня в агонии. Преследовании оппозиции продолжаются в стране. Пример с Гуцул - явное тому подтверждение. Сейчас идет очередное слушание. Адвокаты подали жалобу в связи с нарушениями в ходе процесса. Мы знаем и все были свидетелями этих процедурных нарушений, и на сегодняшний момент люди возмущены, в недоумении", - сказал Витнянский.
Политик призвал судебные органы руководствоваться исключительно законодательством. "Мы призываем судебные инстанции основываться на букву закона, соответствующих регламентов и определенных процедур, а не основываться на тех индикациях, которые им надиктовывают извне", - отметил он.
Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в нелегальном финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор".
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в незаконном финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулВозрождениеЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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