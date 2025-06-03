Оппозиция обвинила власти Молдавии в подчинении интересам Евросоюза и США
Боля: власти Молдавии выбрали политику подчинения интересам США и Евросоюза
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Власти Молдавии оказались в ситуации, когда они вынуждены зависеть от интересов США и Евросоюза, что привело к обострению отношений республики с Россией, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале.
"На мой взгляд, определяющее влияние исходит с двух сторон: одна - от определенных структур США, другая - от нынешнего руководства Евросоюза. Представители власти в Кишиневе поставили себя в положение, когда необходимо обслуживать интересы сразу двух внешних субъектов. Эта согласованность проявляется во внешней политике, характеризующейся враждебным отношением к Российской Федерации", - написал Боля.
По его словам, речь идет об участии Молдавии в санкционной политике, о враждебных дипломатических мерах и высылке более 39 российских дипломатов в последние годы, а также стремлении закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе.
"Молдавские власти четыре года планомерно ухудшали двусторонние отношения с Российской Федерацией, сведя их практически к нулю. Руководство Кишинева выбрало однонаправленную политику. К сожалению, это решение способствует эскалации региональной напряженности, а не урегулированию конфликтов, особенно в контексте войны на Украине", - добавил депутат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.