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Оппозиция обвинила власти Молдавии в подчинении интересам Евросоюза и США - РИА Новости, 03.06.2025
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17:15 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/moldavija-2020710294.html
Оппозиция обвинила власти Молдавии в подчинении интересам Евросоюза и США
Оппозиция обвинила власти Молдавии в подчинении интересам Евросоюза и США - РИА Новости, 03.06.2025
Оппозиция обвинила власти Молдавии в подчинении интересам Евросоюза и США
Власти Молдавии оказались в ситуации, когда они вынуждены зависеть от интересов США и Евросоюза, что привело к обострению отношений республики с Россией, заявил РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:15:00+03:00
2025-06-03T17:15:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
василий боля
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Власти Молдавии оказались в ситуации, когда они вынуждены зависеть от интересов США и Евросоюза, что привело к обострению отношений республики с Россией, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале. "На мой взгляд, определяющее влияние исходит с двух сторон: одна - от определенных структур США, другая - от нынешнего руководства Евросоюза. Представители власти в Кишиневе поставили себя в положение, когда необходимо обслуживать интересы сразу двух внешних субъектов. Эта согласованность проявляется во внешней политике, характеризующейся враждебным отношением к Российской Федерации", - написал Боля. По его словам, речь идет об участии Молдавии в санкционной политике, о враждебных дипломатических мерах и высылке более 39 российских дипломатов в последние годы, а также стремлении закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе. "Молдавские власти четыре года планомерно ухудшали двусторонние отношения с Российской Федерацией, сведя их практически к нулю. Руководство Кишинева выбрало однонаправленную политику. К сожалению, это решение способствует эскалации региональной напряженности, а не урегулированию конфликтов, особенно в контексте войны на Украине", - добавил депутат. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250530/storonnik-2019586898.html
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россия, молдавия, кишинев, василий боля, майя санду
Россия, Молдавия, Кишинев, Василий Боля, Майя Санду
Оппозиция обвинила власти Молдавии в подчинении интересам Евросоюза и США

Боля: власти Молдавии выбрали политику подчинения интересам США и Евросоюза

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Власти Молдавии оказались в ситуации, когда они вынуждены зависеть от интересов США и Евросоюза, что привело к обострению отношений республики с Россией, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в своем Telegram-канале.
"На мой взгляд, определяющее влияние исходит с двух сторон: одна - от определенных структур США, другая - от нынешнего руководства Евросоюза. Представители власти в Кишиневе поставили себя в положение, когда необходимо обслуживать интересы сразу двух внешних субъектов. Эта согласованность проявляется во внешней политике, характеризующейся враждебным отношением к Российской Федерации", - написал Боля.
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По его словам, речь идет об участии Молдавии в санкционной политике, о враждебных дипломатических мерах и высылке более 39 российских дипломатов в последние годы, а также стремлении закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе.
"Молдавские власти четыре года планомерно ухудшали двусторонние отношения с Российской Федерацией, сведя их практически к нулю. Руководство Кишинева выбрало однонаправленную политику. К сожалению, это решение способствует эскалации региональной напряженности, а не урегулированию конфликтов, особенно в контексте войны на Украине", - добавил депутат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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